Чоловік тримає конверт з грошима. Фото: Новини.LIVE

Питання надійного зберігання заощаджень у 2026 році хвилює багатьох українців, адже ризиків для особистих фінансів більше, ніж достатньо. Готівка під рукою — це як про зручність, так і про ризик знецінення або втрати коштів. Банківська картка або депозит також мають свої переваги та недоліки.

Який варіант збереження грошей оптимальний в умовах високої інфляції на війни, розбиралися Новини.LIVE.

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Готівка вдома

Як зазначає освітній проєкт з фінансової грамотності "ФінКульт", універсального рішення для збереження коштів немає, адже все залежить від мети, суми та наскільки швидко можуть знадобитися заощадження.

Не всі українці довіряють банкам, тому можуть зберігати кошти у готівці вдома. З переваг — гроші завжди під рукою, їх не заблокує банк і скористатися ними можна будь-якої миті. Втім, завжди існує ризик поступово або одразу втратити накопичену суму. Це може бути як через крадіжку чи інші непередбачувані обставини. Додатково кошти поступово "з'їдає" інфляція і вони втрачають купівельну спроможність.

Банківська картка

Гроші на картці завжди доступні для покупок та переказів також витрати можна зручно контролювати у застосунках банків. Кошти на поточних рахунках захищені системою гарантування вкладів відповідно до законодавства України.

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Однак у цьому випадку важливо контролювати комісії за обслуговування картки та дбати про безпеку рахунку, адже шахраї можуть виманювати особисті дані та іншими способами отримувати доступ до коштів. Також варто брати до уваги фінмоніторинг, який може заблокувати рахунок у невідповідний момент, а процес підтвердження походження коштів може зайняти деякий час.

Гроші на депозиті

Гарний спосіб відокремити заощадження від коштів на щоденні витрати та отримувати прибуток. За користування коштами банк нараховує відсотки відповідно до умов вкладу. Також гроші на депозиті захищені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Але перш ніж розміщувати заощадження на депозитному рахунку варто врахувати, що доступ до них може бути обмежений умовами договору. Потрібно вивчити всі деталі, зокрема, строк розміщення коштів, умови поповнення та можливість дострокового повернення.

Висновок

Обирати варіант зберігання коштів варто з урахуванням всіх можливих обставин та ризиків. Найкраще розподілити кошти, адже тримати їх в одному місці може бути ризиковано. Для щоденних витрат підійде банківська картка, резерв на випадок форс-мажорів — готівка, а для тривалого накопичення — депозит.

Раніше Новини.LIVE писали, що зберігання заощаджень в золоті має низку переваг. Зокрема, цінний метал може зрости у ціні навіть під час економічної кризи та нівелювати вплив інфляції. Однак конвертація коштів у золото має чимало нюансів, до яких готовий не кожен.

Також Новини.LIVE повідомляли, що українцям не варто скуповувати долари як тільки з'явилися вільні кошти. Через курсові коливання завжди існує ризик зазнати фінансових втрат. Банкіри рекомендують купувати валюту поступово.