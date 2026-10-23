Чоловік йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

Долар залишається однією з головних резервних валют світу. Українці використовують його для збереження заощаджень, а зміни курсу дають можливість отримувати додатковий дохід. Однак купівля валюти не гарантує абсолютний захист грошей від знецінення. Існують ризики, про які варто знати перш ніж переводити гривневі заощадження в долари.

В ПриватБанку пояснили, чи доречно купувати долари у 2026 році, передають Новини.LIVE.

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Чи варто зберігати гроші в доларах

У довгостроковій перспективі зберігання заощаджень у доларах може бути одним із варіантів. Це стосується випадків, коли кошти не планують витрачати у найближчі роки. Американська валюта має високу ліквідність, її можна легко обміняти на гривні, а готівкові кошти завжди залишаються у власника під рукою й не можуть бути заблоковані на рахунку.

Додаткова перевага — заробіток на зміні валютного курсу. Наприклад, наприкінці 2019 року долар коштував 23,68 грн і відтоді курс суттєво зріс. Однак спрогнозувати поведінку долара непросто, тому отримувати дохід на курсових коливаннях — досить ризикова справа.

Збереження коштів у валюті має і свої недоліки. Наприклад, несподівані коливання курсу, інфляція, вплив геополітичних подій та проблеми зі зберіганням готівки.

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Зміна курсу — ризик для заощаджень

Перш ніж купувати долари необхідно чітко визначитися з метою такого кроку. Наприклад, якщо мета через декілька років купити квартиру — це одна справа. Зовсім інше — продати долари через 2-3 роки з надією заробити.

Навіть провідні експерти не здатні точно передбачити, що буде з курсом через рік чи два. Після різкого подорожчання долар може піти вниз, і тоді під час обміну валюти на гривні можна втратити частину коштів.

Наочний приклад: у лютому 2015 року долар коштував 27,24 грн, а вже у травні курс впав до 21 грн. Люди, яким терміново знадобилися гривні, могли втратити значну частину заощаджень під час обміну. Зараз долар відносно стабільний, але важко вгадати, що станеться через рік.

Банкіри рекомендують не скуповувати долари, як тільки з'явилися вільні гроші. Валюту варто купувати поступово. Це один зі способів знизити ризик для гаманця. Навіть якщо придбати частину доларів за високим курсом, наступні покупки за нижчою ціною можуть зменшити середній курс купівлі.

Нюанси зі збереженням готівки

Готівки долари мають як перевагу, так і недоліки. Гроші завжди у доступі, що зручно для власника заощаджень. Водночас існує ризик випадково пошкодити валюту або її можуть вкрасти. Варто враховувати й безпекову ситуацію в країні — постійні обстріли несуть пряму загрозу. У разі пожежі може згоріти все, що заощаджували роками.

Одним із варіантів зберігання готівки є банківська скринька. Проте вона також не гарантує повного захисту від усіх можливих ситуацій.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про заробіток на купюрах долара в Україні. Колекціонери готові заплатити чималі суми за банкноти з цікавим серійним номером. Тому деякі долари вигідніше продати, ніж обміняти в банку чи обміннику.

Також Новини.LIVE писали про те, скільки готівки дозволяється вивезти за кордон. Для українців встановлено чіткий ліміт та правила. Без письмового декларування через митний кордон України можна перевозити валюту або банківські метали, якщо їхня загальна вартість не перевищує еквівалент 10 000 євро.