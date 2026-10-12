Скільки готівки можна вивезти з України у 2026 році: правила митниці

Гривні, долари та євро на столі. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть вивозити за кордон готівку та банківські метали без письмового декларування, якщо їхня загальна сума або вартість не перевищує еквівалент 10 000 євро. Якщо сума більша, необхідно заповнити митну декларацію та надати документи про походження коштів. Для резидентів і неповнолітніх діють окремі правила.

Про це повідомила Державна митна служба, передають Новини.LIVE.

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Яку суму готівки дозволено вивозити без декларації

Фізичні особи можуть перевозити через митний кордон України готівкову валюту та банківські метали без письмового декларування, якщо їхня загальна сума або вартість не перевищує еквівалент 10 000 євро.

Якщо ж мандрівник перевозить валютні цінності на суму, що дорівнює або перевищує цей поріг, необхідно подати письмову митну декларацію.

Декларування також обов'язкове під час вивезення за межі України платіжних документів і цінних паперів, виражених у гривні, іноземній валюті або банківських металах, якщо їхня сумарна фактурна вартість перевищує еквівалент 10 000 євро.

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Які документи потрібні для декларування готівки

Для митного контролю та оформлення валютних цінностей громадянин або його уповноважений представник має подати заповнену декларацію, а також документи, що посвідчують особу та підтверджують країну її постійного проживання.

Бланк декларації можна роздрукувати самостійно на папері формату А4 або зробити його копію. Документ має відповідати формі, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року № 203.

Окремі вимоги діють для фізичних осіб — резидентів, які вивозять або пересилають за кордон валютні цінності на суму понад 10 000 євро в еквіваленті.

У такому разі до декларації потрібно додати документи, що підтверджують:

Зняття готівки з власних банківських рахунків. Документи мають підтверджувати походження коштів у частині, що перевищує еквівалент 10 000 євро.

Проведення валютно-обмінної операції. Якщо готівку обмінювали, необхідно надати відповідну квитанцію на суму понад установлений поріг.

Придбання банківських металів. Потрібні документи, що підтверджують купівлю таких металів у банку та/або Національному банку України, у частині понад еквівалент 10 000 євро.

Важливо, що підтвердні документи подаються не на всю суму валютних цінностей, а лише на ту частину, яка перевищує встановлений поріг.

Документи, які підтверджують зняття готівки з власного банківського рахунку резидента для її вивезення за кордон, дійсні протягом 90 календарних днів із дати зняття коштів.

Як розраховують суму в євро

Якщо готівка перевозиться в іншій валюті або йдеться про банківські метали, їхню суму чи вартість перераховують у євро за офіційним курсом гривні до євро, установленим Національним банком України.

Також може застосовуватися крос-курс, визначений на основі офіційних курсів гривні до відповідних іноземних валют і банківських металів.

Для розрахунку використовують курс, чинний на день перетину митного кордону України. Через це еквівалент валютних цінностей може змінюватися залежно від дати виїзду.

Чи можуть діти вивозити валюту за кордон

Неповнолітні також мають право переміщувати через митний кордон валютні цінності в межах, установлених валютним законодавством.

Якщо дитина не досягла 16 років, письмову митну декларацію від її імені заповнює законний представник.

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