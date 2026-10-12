Сколько наличных можно вывезти из Украины в 2026 году: правила таможни

Гривны, доллары и евро на столе. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут вывозить за границу наличные деньги и драгоценные металлы без письменного декларирования, если их общая сумма или стоимость не превышает эквивалент 10 000 евро. Если сумма превышает этот предел, необходимо заполнить таможенную декларацию и предоставить документы о происхождении средств. Для резидентов и несовершеннолетних действуют отдельные правила.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба, передают Новини.LIVE.

Реклама

Какую сумму наличных разрешено вывозить без декларации

Физические лица могут перевозить через таможенную границу Украины наличную валюту и банковские металлы без письменного декларирования, если их общая сумма или стоимость не превышает эквивалент 10 000 евро.

Если же путешественник перевозит валютные ценности на сумму, равную или превышающую этот порог, необходимо подать письменную таможенную декларацию.

Декларирование также обязательно при вывозе за пределы Украины платежных документов и ценных бумаг, выраженных в гривне, иностранной валюте или банковских металлах, если их суммарная фактурная стоимость превышает эквивалент 10 000 евро.

Читайте также:

Какие документы необходимы для декларирования наличных

Для таможенного контроля и оформления валютных ценностей гражданин или его уполномоченный представитель должен подать заполненную декларацию, а также документы, удостоверяющие личность и подтверждающие страну его постоянного проживания.

Бланк декларации можно распечатать самостоятельно на бумаге формата А4 или сделать его копию. Документ должен соответствовать форме, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 27 февраля 2019 года № 203.

Отдельные требования действуют в отношении физических лиц — резидентов, которые вывозят или пересылают за границу валютные ценности на сумму свыше 10 000 евро в эквиваленте.

В таком случае к декларации необходимо приложить документы, подтверждающие:

Снятие наличных со собственных банковских счетов. Документы должны подтверждать происхождение средств в части, превышающей эквивалент 10 000 евро.

Проведение валютно-обменной операции. Если наличные обменивались, необходимо предоставить соответствующую квитанцию на сумму, превышающую установленный порог.

Приобретение банковских металлов. Требуются документы, подтверждающие покупку таких металлов в банке и/или Национальном банке Украины, в части, превышающей эквивалент 10 000 евро.

Важно, что подтверждающие документы подаются не на всю сумму валютных ценностей, а только на ту часть, которая превышает установленный порог.

Документы, подтверждающие снятие наличных со собственного банковского счета резидента для их вывоза за границу, действительны в течение 90 календарных дней с даты снятия средств.

Как рассчитывается сумма в евро

Если наличные перевозятся в другой валюте или речь идет о банковских металлах, их сумма или стоимость пересчитываются в евро по официальному курсу гривны к евро, установленному Национальным банком Украины.

Также может применяться кросс-курс, определенный на основе официальных курсов гривны к соответствующим иностранным валютам и банковским металлам.

Для расчета используется курс, действующий на день пересечения таможенной границы Украины. В связи с этим эквивалент валютных ценностей может меняться в зависимости от даты выезда.

Могут ли дети вывозить валюту за границу

Несовершеннолетние также имеют право перевозить через таможенную границу валютные ценности в пределах, установленных валютным законодательством.

Если ребенок не достиг 16 лет, письменную таможенную декларацию от его имени заполняет законный представитель.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как безопаснее хранить сбережения. Из-за ударов по жилым домам, энергетической и другой критической инфраструктуре некоторые люди предпочитают снимать средства со счетов и хранить их дома. Однако наличные деньги также не гарантируют полной безопасности.

Также Новини.LIVE писали, какую сумму наличных стоит держать дома. В условиях длительных отключений электроэнергии или перебоев со связью могут возникать проблемы с терминалами, банкоматами и другими безналичными сервисами. В таких случаях наличные позволяют оплатить самое необходимое.