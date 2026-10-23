Мужчина идет по улице. Фото: Новини.LIVE

Доллар остается одной из главных резервных валют мира. Украинцы используют его для сохранения сбережений, а колебания курса дают возможность получать дополнительный доход. Однако покупка валюты не гарантирует абсолютной защиты денег от обесценивания. Существуют риски, о которых стоит знать, прежде чем конвертировать гривневые сбережения в доллары.

В ПриватБанке объяснили, целесообразно ли покупать доллары в 2026 году, передают Новини.LIVE.

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Стоит ли хранить деньги в долларах

В долгосрочной перспективе хранение сбережений в долларах может быть одним из вариантов. Это касается случаев, когда средства не планируется тратить в ближайшие годы. Американская валюта обладает высокой ликвидностью, ее можно легко обменять на гривны, а наличные средства всегда остаются у владельца под рукой и не могут быть заблокированы на счете.

Дополнительное преимущество — заработок на изменении валютного курса. Например, в конце 2019 года доллар стоил 23,68 грн, и с тех пор курс существенно вырос. Однако спрогнозировать поведение доллара непросто, поэтому получение дохода на курсовых колебаниях — довольно рискованное дело.

Хранение средств в валюте имеет и свои недостатки. Например, неожиданные колебания курса, инфляция, влияние геополитических событий и проблемы с хранением наличных.

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Изменение курса — риск для сбережений

Прежде чем покупать доллары, необходимо четко определиться с целью такого шага. Например, если цель — через несколько лет купить квартиру — это одно дело. Совсем другое — продать доллары через 2-3 года в надежде заработать.

Даже ведущие эксперты не способны точно спрогнозировать, что будет с курсом через год или два. После резкого подорожания доллар может пойти вниз, и тогда при обмене валюты на гривны можно потерять часть средств.

Наглядный пример: в феврале 2015 года доллар стоил 27,24 грн, а уже в мае курс упал до 21 грн. Люди, которым срочно понадобились гривны, могли потерять значительную часть сбережений при обмене. Сейчас доллар относительно стабилен, но трудно предсказать, что произойдет через год.

Банкиры рекомендуют не скупать доллары, как только появились свободные деньги. Валюту стоит покупать постепенно. Это один из способов снизить риск для кошелька. Даже если приобрести часть долларов по высокому курсу, последующие покупки по более низкой цене могут снизить средний курс покупки.

Нюансы хранения наличных

Наличные доллары имеют как преимущества, так и недостатки. Деньги всегда под рукой, что удобно для владельца сбережений. В то же время существует риск случайно повредить валюту или ее могут украсть. Стоит учитывать и ситуацию с безопасностью в стране — постоянные обстрелы представляют прямую угрозу. В случае пожара может сгореть все, что копилось годами.

Одним из вариантов хранения наличных является банковская ячейка. Однако она также не гарантирует полной защиты от всех возможных ситуаций.

Ранее Новини.LIVE сообщали о заработке на долларовых купюрах в Украине. Коллекционеры готовы заплатить немалые суммы за банкноты с интересным серийным номером. Поэтому некоторые доллары выгоднее продать, чем обменять в банке или обменном пункте.

Также Новини.LIVE писали о том, сколько наличных разрешается вывозить за границу. Для украинцев установлены четкие лимиты и правила. Без письменного декларирования через таможенную границу Украины можно перевозить валюту или банковские металлы, если их общая стоимость не превышает эквивалент 10 000 евро.