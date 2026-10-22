Купюры доллара и евро в руках. Фото: Unsplash

Украинцы могут вывозить за границу валюту, но должны соблюдать установленные правила. Они касаются суммы наличных денег, с которой человек планирует путешествовать. От этого зависит процедура прохождения контроля в пункте пропуска. При этом никаких ограничений на тип валюты не существует, то есть неважно, какие именно купюры пересекут границу Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальный банк Украины.

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Правила вывоза валюты за границу

В Украине не установлено запретов на перемещение любого вида валюты. Наши граждане имеют право вывозить купюры доллара, евро, гривны, фунтов стерлингов, злотых, франков и пр. В то же время главное ограничение касается суммы наличных, точнее — ее общего эквивалента в евро.

"Физические лица-резиденты осуществляют перемещение наличной валюты за пределы Украины в сумме, не превышающей на день перемещения через таможенную границу (вывоз) эквивалент 10 000 евро, без представления подтверждающих документов", — уточнили в НБУ.

Если сумма превышает указанный лимит, владелец должен подать письменную декларацию, подтвердив источники происхождения средств. Придется предъявить специальные документы, например, выписку о снятии наличных с банковского счета, получении депозита, выигрыше в лотерею, начислении доходов от продажи облигаций и т. д.

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Отказ задекларировать наличные деньги наказывается штрафной санкцией в соответствии со статьей 471 Таможенного кодекса — 20% от суммы превышения установленного законом лимита.

Минимальная сумма для выезда из Украины

Ранее мы рассказывали, что для успешного пересечения границы украинцы должны подтвердить свою платежеспособность. Это предполагает предъявление наличных в пункте пропуска, а минимальная сумма варьируется в зависимости от страны. По состоянию на 2026 год необходимо накопить для въезда в:

Польшу — 300 злотых (3 500 грн) на поездку продолжительностью до четырех дней включительно;

Словакию — 56 евро (2 800 грн) на один день;

Венгрию — 40 евро (2 000 грн) на один день;

Румынию — 500 евро (25 000 грн) на поездку продолжительностью до 10 дней;

Молдову — 30 евро (1 500 грн) на день, но не менее 300 евро (15 000 грн).

Подтвердить финансовое положение можно не только наличными, но и выпиской из банка о балансе на счете. Документ нужно заказать не ранее, чем за месяц до планируемого пересечения границы. Просто показать экран онлайн-банкинга на мобильном телефоне не поможет, поскольку это не считается официальным подтверждением платежеспособности.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут продать долларовые купюры с редкими серийными номерами. Коллекционеры готовы заплатить за такие банкноты большие суммы, особенно если комбинации очень необычные. Мы нашли немало объявлений на специализированных порталах.

Также Новини.LIVE рассказывали, от каких купюр евро украинцам стоит избавиться в 2026 году. Проблемы могут возникнуть с использованием и обменом банкнот номиналом 500 евро. Их перестали печатать из-за высокого уровня фальсификации.