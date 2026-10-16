Купюры доллара с редкими номерами: сколько украинцы могут заработать на коллекционерах

Купюры доллара в руках. Фото: Pexels

Многие украинцы вкладывают деньги в предметы коллекционирования, если считают их выгодными инвестиционными активами. К ним относятся купюры иностранных валют с редкими и уникальными серийными номерами. На онлайн-аукционах или порталах с объявлениями предлагают купить долларовые банкноты за десятки тысяч гривен, даже если номинальная стоимость купюры намного меньше.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько украинцы могут зарабатывать на валюте с необычными серийными номерами.

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Заработок на долларовых купюрах в Украине

Коллекционеры готовы заплатить немалые деньги за долларовые банкноты с интересным серийным номером. Например, если цифры в комбинации повторяются или они зеркально отражены. Пользователь онлайн-аукциона Violity предложил приобрести два лота номиналом 100 долларов с номерами, идущими подряд.

То есть это купюры из одной серии — их печатали одну за другой. Официальный обмен принесет владельцу ориентировочно 9 000 грн по актуальному курсу, но продать банкноты он хочет дороже — за 9 900 грн. Наценка довольно мизерная, если сравнивать с другими объявлениями в интернете.

Объявление о продаже двух купюр номиналом 100 долларов. Фото: скриншот

В частности пользователь OLX предложил купить купюру номиналом 100 долларов с номером 21212100 за огромную сумму — 350 000 грн. А житель Полтавы опубликовал объявление о продаже банкноты 100 долларов с зеркальным номером 75777757 всего за 12 000 грн.

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Невозможно предсказать, сколько принесет валюта с уникальным серийным номером своему владельцу, поскольку это зависит от интереса покупателей и удачи продавца.

Какие необычные доллары продают в обменниках

Ранее мы рассказывали, что украинцы могут купить в обменном пункте или другом финансовом учреждении интересные долларовые банкноты. Речь идет о валюте со звездочкой возле серийного номера — это специальная маркировка, которой обозначают замену поврежденных купюр.

Символ никак не влияет на номинальную стоимость наличных, однако коллекционеры могут заплатить за них больше, чем предусмотрено официальным курсом. Поэтому украинцам советуют не тратить такие доллары, а сохранить на будущее или предложить бонистам, воспользовавшись онлайн-аукционами вроде Violity.

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с курсом доллара в Украине по состоянию на октябрь 2026 года. Эксперты прогнозируют превышение психологического уровня, поскольку на валютном рынке наблюдается умеренная восходящая тенденция. Другими словами, американская валюта будет дорожать в ближайшее время.

Также Новини.LIVE рассказывали, какую сумму наличными стоит всегда иметь под рукой на случай отключений света. Речь идет о ситуациях, когда невозможно воспользоваться онлайн-банкингом или снять деньги с карты. Специалисты советуют накопить сумму, которой хватит на основные нужды в течение 14 дней.