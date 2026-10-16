Купюри долара з рідкісними номерами: скільки українці можуть заробити на колекціонерах

Купюри долара в руках. Фото: Pexels

Чимало українців вкладають гроші у колекційні предмети, якщо вважають їх вигідним інвестиційним активам. До таких належать купюри іноземних валют із рідкісними та унікальними серійними номерами. На онлайн-аукціонах або порталах з оголошеннями пропонують купити доларові банкноти за десятки тисяч гривень, навіть якщо номінальна вартість купюри набагато менша.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки українці можуть заробляти на валюті з незвичними серійними номерами.

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Заробіток на купюрах долара в Україні

Колекціонери готові заплатити чималі гроші за доларові банкноти з цікавим серійним номером. Наприклад, якщо цифри у комбінації повторюються або вони віддзеркалені. Користувач онлайн-аукціону Violity запропонував придбати два лоти номіналом 100 доларів із номерами, які йдуть підряд.

Тобто це купюри з однієї серії — їх друкували одна за одною. Офіційний обмін принесе власнику орієнтовно 9 000 грн за актуальним курсом, але продати банкноти він хоче дорожче — за 9 900 грн. Націнка доволі мізерна, якщо порівнювати з іншими оголошеннями в інтернеті.

Оголошення про продаж двох купюр номіналом 100 доларів. Фото: скриншот

Зокрема користувач OLX запропонував купити купюру номіналом 100 доларів із номером 21212100 за величезну суму — 350 000 грн. А мешканець Полтави опублікував оголошення про реалізацію банкноти 100 доларів із дзеркальним номером 75777757 усього за 12 000 грн.

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Неможливо спрогнозувати, скільки принесе валюта з унікальним серійним номером своєму власнику, оскільки це залежить від зацікавленості покупців та удачі продавця.

Які незвичні долари продають в обмінниках

Раніше ми розповідали, що українці можуть купити в обмінному пункті чи іншій фінансовій установі цікаві доларові банкноти. Йдеться про валюту з зірочкою біля серійного номера — це спеціальне маркування, яким позначають заміну пошкоджених купюр.

Символ ніяк не впливає на номінальну вартість готівки, однак колекціонери можуть заплатити за неї більше, ніж передбачено офіційним курсом. Тому українцям радять не витрачати такі долари, а зберегти на майбутнє чи запропонувати боністам, скориставшись онлайн-аукціонами на кшталт Violity.

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з курсом долара в Україні станом на жовтень 2026 року. Експерти прогнозують перевищення психологічного рівня, оскільки на валютному ринку спостерігається помірна висхідна тенденція. Іншими словами, американська валюта буде дорожчати найближчим часом.

Також Новини.LIVE розповідали, яку суму в готівці варто завжди мати під рукою на випадок відключень світла. Йдеться про ситуації, коли неможливо скористатися онлайн-банкінгом або зняти гроші з картки. Фахівці радять накопичити суму, якої вистачить на базові потреби протягом 14 днів.