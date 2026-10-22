Купюри долара та євро в руках. Фото: Unsplash

Українці можуть вивозити за кордон валюту, але повинні дотримуватися встановлених правил. Вони стосуються суми готівкових коштів, з якою людина планує подорожувати. Від цього залежить процедура проходження контролю в пункті пропуску. Натомість на тип валюти жодних обмежень не діє, тобто неважливо, які саме купюри перетнуть кордон України.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Національний банк України.

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Правила щодо вивезення валюти за кордон

В Україні не встановлено заборон на переміщення будь-якого типу валюти. Наші громадяни мають право вивозити купюри долара, євро, гривні, фунтів стерлінгів, злотих, франків тощо. Водночас головне обмеження стосується суми готівки, точніше — її загального еквіваленту в євро.

"Фізичні особи-резиденти здійснюють переміщення готівкової валюти за межі України в сумі, що не перевищує на день переміщення через митний кордон (вивезення) еквівалент 10 000 євро, без подання підтвердних документів", — уточнили в НБУ.

Якщо сума перевищує вказаний ліміт, власник повинен здійснити письмове декларування, підтвердивши джерела походження коштів. Доведеться пред'явити спеціальні документи, наприклад, виписку про зняття готівки з власного банківського рахунку, отримання депозиту, виграш у лотерею, нарахування доходів від продажу облігацій та ін.

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Відмова задекларувати готівку карається штрафною санкцією відповідно до статті 471 Митного кодексу — 20% від суми перевищення затвердженого законом ліміту.

Мінімальна сума для виїзду з України

Раніше ми розповідали, що для успішного перетину кордону українці повинні підтвердити власну платоспроможність. Це передбачає пред'явлення готівки в пункті пропуску, а мінімальна сума варіюється залежно від держави. Станом на 2026 рік необхідно накопичити для в'їзду в:

Польщу — 300 злотих (3 500 грн) на подорож до чотирьох днів включно;

Словаччину — 56 євро (2 800 грн) на один день;

Угорщину — 40 євро (2 000 грн) на один день;

Румунію — 500 євро (25 000 грн) на поїздку до 10 днів;

Молдову — 30 євро (1 500 грн) на день, але не менше 300 євро (15 000 грн).

Підтвердити свій фінансовий стан можна не тільки готівкою, але й випискою з банку про баланс на рахунку. Потрібно замовити документ не раніше ніж за місяць до запланованого перетину кордону. Просто показати екран онлайн-банкінгу на мобільному телефоні не допоможе, оскільки це не вважається офіційним підтвердженням платоспроможності.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українці можуть продати купюри долара з рідкісними серійними номерами. Колекціонери готові заплатити за такі банкноти великі суми, особливо якщо комбінації дуже незвичні. Ми знайшли чимало оголошень на спеціалізованих порталах.

Також Новини.LIVE розповідали, яких купюр євро українцям варто позбутися у 2026 році. Проблеми можуть виникнути з використанням та обміном банкнот номіналом 500 євро. Їх припинили друкувати через великий рівень фальсифікації.