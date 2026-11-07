Мужчина держит конверт с деньгами. Фото: Новини.LIVE

Вопрос надежного хранения сбережений в 2026 году волнует многих украинцев, ведь рисков для личных финансов более чем достаточно. Наличные под рукой — это и удобство, и в то же время риск обесценивания или потери средств. Банковская карта или депозит также имеют свои преимущества и недостатки.

Какой вариант хранения денег является оптимальным в условиях высокой инфляции и войны, разбирались Новини.LIVE.

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Наличные дома

Как отмечает образовательный проект по финансовой грамотности "ФинКульт", универсального решения для хранения средств нет, ведь все зависит от цели, суммы и того, насколько быстро могут понадобиться сбережения.

Не все украинцы доверяют банкам, поэтому могут хранить средства наличными дома. Из преимуществ — деньги всегда под рукой, их не заблокирует банк и воспользоваться ими можно в любой момент. Впрочем, всегда существует риск постепенно или сразу потерять накопленную сумму. Это может произойти как в результате кражи, так и из-за других непредвиденных обстоятельств. Кроме того, средства постепенно "съедает" инфляция, и они теряют покупательную способность.

Банковская карта

Деньги на карте всегда доступны для покупок и переводов, а расходы можно удобно контролировать в приложениях банков. Средства на текущих счетах защищены системой гарантирования вкладов в соответствии с законодательством Украины.

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Однако в этом случае важно следить за комиссиями за обслуживание карты и заботиться о безопасности счета, ведь мошенники могут выманивать личные данные и другими способами получать доступ к средствам. Также стоит учитывать финансовый мониторинг, который может заблокировать счет в неподходящий момент, а процесс подтверждения происхождения средств может занять некоторое время.

Деньги на депозите

Хороший способ отделить сбережения от средств на повседневные расходы и получать прибыль. За пользование средствами банк начисляет проценты в соответствии с условиями вклада. Также деньги на депозите защищены Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Но прежде чем размещать сбережения на депозитном счете, стоит учесть, что доступ к ним может быть ограничен условиями договора. Нужно изучить все детали, в частности, срок размещения средств, условия пополнения и возможность досрочного возврата.

Вывод

Выбирать вариант хранения средств следует с учетом всех возможных обстоятельств и рисков. Лучше всего распределить средства, ведь хранить их в одном месте может быть рискованно. Для повседневных расходов подойдет банковская карта, резерв на случай форс-мажоров — наличные, а для долгосрочного накопления — депозит.

Ранее Новини.LIVE писали, что хранение сбережений в золоте имеет ряд преимуществ. В частности, драгоценный металл может вырасти в цене даже во время экономического кризиса и нивелировать влияние инфляции. Однако конвертация средств в золото сопряжена со многими нюансами, к которым готов не каждый.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцам не стоит скупать доллары, как только появятся свободные средства. Из-за курсовых колебаний всегда существует риск понести финансовые потери. Банкиры рекомендуют покупать валюту постепенно.