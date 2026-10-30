Женщина держит в руках доллары. Фото: Pexels

Украинцы все чаще задумываются о том, как лучше хранить деньги в условиях обесценивания гривны. Доллар остается твердой валютой, но также подвержен влиянию инфляционных процессов. В неспокойные времена люди рассматривают золото как актив, обеспечивающий стабильность и доходность. Отчасти это верное суждение, но сбережения в золоте имеют не только преимущества, но и недостатки.

Стоит ли отказываться от долларов в пользу золота, разбирались Новини.LIVE.

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Каков спрос на золото в Украине

В ПриватБанке отмечают, что украинцы стали покупать меньше золота. Например, если в 2024 году показатель за пять месяцев составлял около 670 кг, то в 2025 году — около 230 кг.

В то же время золото считается надежным защитным активом, цена которого устойчива к экономическим и геополитическим событиям. Стоимость золота не всегда движется в одном направлении с фондовым рынком, поэтому есть шанс, что во время падения других активов золото не обесценится. Например, во время кризиса 1998 года золото сохранило свою стоимость, выполнив защитную функцию. При этом за последние 25 лет стоимость золота выросла на 1 209%.

Инвестиции в золото — не только слитки

Понятие инвестиций в золото достаточно широко и не ограничивается покупкой слитков. Это также могут быть монеты, акции золотодобывающих компаний, депозиты в золоте. Кроме того, золото может использоваться в качестве виртуального актива.

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Банкиры отмечают, что депозиты в золоте были актуальны в начале 2000-х годов, а сейчас ситуация иная. Что касается виртуальных активов, то их проще хранить и продавать, но для таких операций требуются специальные счета, договоры с брокерами и предусмотрены комиссии за каждую операцию.

Не только защита от инфляции, но и прибыль

Инвестиции в золото помогают защитить средства от инфляционных процессов в долгосрочной перспективе, ведь драгоценный металл опережает как американские, так и мировые индексы потребительских цен, постоянно сохраняя покупательную способность. Но это не все преимущества.

В кризис золото может не только защищать сбережения, но и приумножать их. Гарантий того, что металл будет расти в цене, конечно, нет, но такие прецеденты неоднократно имели место.

Наглядные примеры:

в 2008-2012 годах стоимость золота на мировых биржах взлетела на 163%, достигнув отметки в 1 921 доллар за унцию;

в 2020-2022 годах во время кризиса, вызванного коронавирусом, золото подорожало на 42%, поднявшись с 1 451 до 2 070 долларов за унцию.

Опытные инвесторы в шутку отмечают, что 1 грамм золота всегда стоит 1 грамм золота. Какие бы катаклизмы ни происходили на мировых рынках, золото остается у своего владельца, ведь его нельзя изъять или ограничить к нему доступ.

У золота есть свои недостатки

Во-первых, вопрос хранения имеет ряд нюансов. Любые царапины или потертости резко снижают стоимость золотого слитка. При сильных повреждениях золото можно лишь сдать в ломбард, да и то по минимальной цене. Также владельцу необходимо хранить сертификат, чек о покупке и специальную пломбу, если она имеется.

Если сравнивать золото с облигациями или депозитами, то оно не приносит доход в виде процентов. Заработать деньги можно только, продав золото дороже, чем купили.

Кроме того, золото уступает облигациям и депозитам по ликвидности, ее уровень оценивается как средний. То есть золотой слиток не удастся оперативно превратить в деньги без потери в цене, если владельцу срочно понадобятся деньги. Соответственно, существует риск потери прибыли. Однако это не касается случаев, когда золото было куплено давно и розничная цена превысила затраты.

Купить или продать золото не так просто

Если доллары или евро украинцы могут приобрести в ближайшем обменном пункте или банке, то с золотом ситуация кардинально отличается. Банки осуществляют операции с золотом только в крупных городах, а покупателю может придется ждать некоторое время, чтобы заключить сделку.

При этом большинство банков занимается только продажей золота, поэтому с продажей могут возникнуть трудности. Если вы живете в небольшом городе или поселке, владелец вряд ли сможет считать слиток высоколиквидным активом.

Как не переплатить при покупке золота

Вес золота влияет на стоимость каждого грамма: покупаете меньше — платите больше и наоборот. При крупных суммах разница в цене за 1 грамм становится ощутимой.

По состоянию на 26 октября 2026 года ПриватБанк установил следующие курсы:

1 грамм золота стоит 7 910 грн;

2 грамма — по 7 320 грн за грамм;

5 граммов золота — по 6 730 грн за грамм.

Вывод

Доллар остается универсальным и легкодоступным вариантом для украинцев, ведь обменять валюту можно в любой момент и в большинстве населенных пунктов.

С золотом немало нюансов, но оно гарантирует сохранность сбережений, а в долгосрочной перспективе даже прибыль.

Инвестировать в валюту или золото — вопрос, который каждый должен решать для себя, сравнив все преимущества и недостатки.

Ранее Новини.LIVE сообщали, стоит ли хранить сбережения в долларах. Украинцев предупреждают о риске финансовых потерь из-за колебаний курса. Также немало нюансов связано с хранением наличных долларов.

Кроме того, Новини.LIVE писали, украинцы могут заработать на долларовых купюрах. Некоторые экземпляры выгоднее продать коллекционерам, а не обменивать в банке. Это касается банкнот с интересными или редкими особенностями.