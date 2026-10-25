Старые доллары могут не принимать в обменных пунктах: что делать украинцам
Часть украинцев сталкивается с тем, что обменные пункты или банки отказываются принимать 100-долларовые купюры выпуска до 2013 года или пытаются принять их по значительно заниженному курсу. Однако с юридической точки зрения никакой разницы между банкнотами разных годов нет. Правительство США никогда не выводило их из обращения, а Национальный банк Украины запрещает финучреждениям дискриминировать настоящую валюту по году выпуска.
Об этом сообщает Приватбанк, передают Новини.LIVE.
Какие доллары считаются «старыми» и действительны ли они
Согласно официальной политике Федеральной резервной системы США, все выпущенные с 1914 года банкноты остаются действительным платежным средством и сохраняют свою полноценную стоимость, независимо от дизайна. Изменение внешнего вида купюр обусловлено исключительно усовершенствованием защитных элементов против подделок.
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Доллары США. Фото: Приватбанк
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Доллары США. Фото: Приватбанк
Юридически срока годности для американской валюты не существует.
Имеют ли право обменные пункты отказывать
Национальный банк Украины полностью поддерживает позицию ФРС.
Финансовым учреждениям и небанковским обменным пунктам строго запрещено:
- Отказывать клиентам в валютно-обменных операциях с банкнотами, которые по дизайну и защите соответствуют официальным образцам и являются подлинными.
- Устанавливать более низкий курс исключительно из-за года выпуска купюры.
- Если банк или обменный пункт безосновательно отказывается принимать купюру из-за ее "возраста" или взимает комиссию за старый год выпуска, это является прямым нарушением требований НБУ. В таком случае вы имеете право подать официальную жалобу на регулятора.
Что делать со «старыми» долларами в сбережениях
Выбор дальнейших действий зависит от общей суммы ваших сбережений и личных планов.
При необходимости можно выбрать удобный для себя вариант:
- Если сумма небольшая, проще всего сохранить банкноты, поскольку они являются законным платежным средством и гарантированно принимаются центральными банками. Однако со временем искать пункты обмена старых серий может стать несколько сложнее, но государственные банки обязаны с ними работать.
- Найти обменный пункт с лучшим актуальным курсом и конвертировать старые доллары в гривневые сбережения. Однако возможны финансовые потери, если курс национальной валюты будет колебаться.
- Поместить средства на долларовую карту, открыть банковский депозит или инвестировать в государственные облигации внутреннего займа. Однако при снятии средств со счета банк выдаст имеющиеся в кассе купюры, которые не обязательно будут иметь новую синюю 3D-ленту.
- Благодаря прямому кросс-курсу евро можно получить без двойной конвертации. Однако обмен "старых" долларов напрямую на «новые» через двойной обмен приведет к дополнительным потерям из-за разницы между курсами покупки и продажи.
- В странах ЕС, США или Канаде отсутствует дискриминация по году выпуска долларов. Их можно передать знакомым или родственникам, отправляющимся в путешествие в развитые страны. Но в некоторых странах «третьего мира» отношение к старым банкнотам может быть сложным.
Что делать с поврежденными купюрами
Если валюта не просто старого образца, а имеет серьезные повреждения, стандартный обмен в кассе не поможет. В таких случаях украинские банки принимают купюры на инкассо — специальную платную процедуру замены поврежденных банкнот на новые путем отправки их в зарубежные банки.
С чем еще стоит ознакомиться
Недавно Новини.LIVE рассказывали, выгодно ли хранить деньги в долларах. Стоит помнить о неожиданных колебаниях курса, инфляции, влиянии геополитических событий и проблемах с хранением наличных, прежде чем вкладывать средства в доллар. Однако в долгосрочной перспективе хранение сбережений в долларах может быть выгодным.
Также Новини.LIVE сообщали о заработке на коллекционных долларах. Коллекционеры готовы платить немалые деньги за долларовые банкноты с интересным серийным номером. Например, если цифры в комбинации повторяются или они зеркально отражены.