Готівка у руках. Фото: Новини.LIVE

Частина українців стикається з тим, що обмінники або банки відмовляються приймати 100-доларові купюри випуску до 2013 року або намагаються прийняти їх за суттєво заниженим курсом. Проте з юридичного погляду жодної різниці між банкнотами різних років немає. Уряд США ніколи не виводив їх з обігу, а Національний банк України забороняє фінустановам дискримінувати справжню валюту за роком випуску.

Про це повідомляє Приватбанк, передають Новини.LIVE.

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Які долари вважаються "старими" та чи дійсні вони

Згідно з офіційною політикою Федеральної резервної системи США, усі випущені з 1914 року банкноти залишаються чинним платіжним засобом і зберігають свою повноцінну вартість, незалежно від дизайну. Зміна зовнішнього вигляду купюр зумовлена виключно вдосконаленням захисних елементів проти підробок.

Долари США. Фото: Приватбанк

Долари США. Фото: Приватбанк 1 / 2



Юридично термінів придатності для американської валюти не існує.

Чи мають право відмовляти обмінники

Національний банк України повністю підтримує позицію ФРС.

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Фінансовим установам і небанківським обмінникам суворо заборонено:

Відмовляти клієнтам у валютно-обмінних операціях із банкнотами, які за дизайном і захистом відповідають офіційним зразкам та є справжніми. Виставляти менший курс виключно через рік випуску купюри. Якщо банк чи обмінний пункт безпідставно відмовляється приймати купюру через її "вік" або вимагає комісію за старий рік випуску, це є прямим порушенням вимог НБУ. У такому разі ви маєте право залишити офіційну скаргу на регулятора.

Що робити зі "старими" доларами в заначці

Вибір подальших дій залежить від загальної суми ваших заощаджень та особистих планів.

За потреби можна обрати зручний для себе варіант:

Якщо сума невелика, найпростіше зберегти банкноти, оскільки вони є законним платіжним засобом і гарантовано приймаються центральними банками. Однак з часом шукати точки обміну старих серій може стати дещо складніше, проте державні банки зобов'язані з ними працювати. Знайти обмінник із найкращим актуальним курсом і конвертувати старі долари в гривневі заощадження. Проте можливі фінансові втрати, якщо курс національної валюти коливатиметься. Покласти кошти на доларову картку, відкрити банківський депозит чи інвестувати в державні облігації внутрішньої позики. Проте під час зняття коштів із рахунку банк видасть наявні в касі купюри, які не обов'язково матимуть нову синю 3D-стрічку. Завдяки прямому крос-курсу євро можна отримати без подвійної конвертації. Однак обмін "старих" доларів напряму на "нові" через подвійний обмін призведе до додаткових втрат на різниці між курсами покупки та продажу. У країнах ЄС, США чи Канаді відсутня дискримінація за роком випуску доларів. Їх можна передати знайомим або родичам, які вирушають у подорож до розвинених країн. Але у деяких країнах "третього світу" ставлення до старих банкнот може бути ускладненим.

Що робити із пошкодженими купюрами

Якщо валюта не просто старого зразка, а має серйозні пошкодження, стандартний обмін у касі не допоможе. У таких випадках українські банки приймають купюри на інкасо — спеціальну платну процедуру заміни пошкоджених банкнот на нові через відправлення їх до закордонних банків.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чи вигідно зберігати гроші в доларах. Варто пам'ятати про несподівані коливання курсу, інфляція, вплив геополітичних подій та проблеми зі зберіганням готівки перед тим, як вкладатись у долар. Однак у довгостроковій перспективі зберігання заощаджень у доларах може бути вигідним.

Також Новини.LIVE повідомляли про заробіток на колекційних доларах. Колекціонери готові платити чималі гроші за доларові банкноти з цікавим серійним номером. Наприклад, якщо цифри у комбінації повторюються або вони віддзеркалені.