Жінка тримає в руках долари. Фото: Pexels

Українці все частіше задумуються, як краще зберігати гроші в умовах знецінення гривні. Долар залишається твердою валютою, але також піддається впливу інфляційних процесів. У неспокійні часи люди розглядають золото як актив стабільності та прибутковості. Частково це вірне міркування, але заощадження у золоті мають не тільки переваги, але й недоліки.

Чи варто відмовлятися від доларів на користь золота, розбиралися Новини.LIVE.

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Який попит на золото в Україні

У ПриватБанку зазначають, що українці почали купувати менше золота. Наприклад, якщо у 2024 році показник за п'ять місяців становив близько 670 кг, то у 2025 році — близько 230 кг.

Водночас золото вважається надійним захисним активом, ціна якого стійка до економічних та геополітичних подій. Вартість золота не завжди рухається в однаковому напрямку з фондовим ринком, тому є шанс, що під час падіння інших активів золото не знеціниться. Наприклад, під час кризи 1998 року золото залишилося на місці, виконавши захисну функцію. При цьому за останні 25 років вартість золота зросла на 1 209%.

Інвестиції в золото — не лише зливки

Поняття інвестицій в золото є досить широким і не обмежується купівлею зливків. Це також можуть бути монети, акції золотовидобувних компаній, депозити в золоті. Також золото може використовуватися як віртуальний актив.

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Банкіри зазначають, що депозити в золоті були актуальні на початку 2000-х років, а зараз ситуація інша. Щодо віртуальних активів, то їх простіше зберігати та продавати, але для таких операцій потрібно спеціальні рахунки договори з брокерами й передбачені комісії за кожну операцію.

Не тільки захист від інляції, а й прибуток

Інвестиції в золото допомагають захистити кошти від інфляційних процесів у довгостроковій перспективі, адже дорогоцінний метал випереджає як американські, так і світові індекси споживчих цін, постійно зберігаючи купівельну спроможність. Але це не всі переваги.

В кризу золото може не тільки захищати заощадження, а й збільшувати їх. Гарантії, що метал буде рости в ціні, звісно, немає, але такі прецеденти неодноразово траплялися.

Наочні приклади:

у 2008-2012 роках вартість золота за світових біржах злетіла на 163%, сягнувши позначки у 1 921 долара за унцію;

у 2020-2022 роках під час кризи через коронавірус золото додало в ціні 42%, подорожчавши з 1 451 до 2 070 доларів за унцію.

Досвідчені інвестори жартома зазначають, що 1 грам золота завжди коштує 1 грам золота. Які б катаклізми не відбувалися на світових ринках, золото залишається у свого власника, адже його не можуть вилучити чи обмежити доступ.

Золото має свої недоліки

По-перше, питання зберігання має низку нюансів. Будь-які подряпини чи потертості різко знецінюють вартість золотого зливку. За сильних пошкоджень золото можна лише здати у ломбард та й то за мінімальною ціною. Також власнику необхідно зберігати сертифікат, чек про покупку та спеціальну пломбу за її наявності.

Якщо порівнювати золото з облігаціями чи депозитами, то воно не приносить дохід у вигляді відсотків. Заробити кошти можна лише продавши золото дорожче, ніж купили.

Також золото програє облігаціям та депозитам у ліквідності, її рівень оцінюють як середній. Тобто золотий зливок не вийде оперативно перетворити на гроші без втрати в ціні, якщо власнику терміново знадобляться гроші. Відповідно, існує ризик втратити у прибутку. Однак це не стосується випадків, коли золото було куплене давно й роздрібна ціна перевищила витрати.

Купити чи продати золото не так просто

Якщо долари чи євро українці можуть придбати у найближчому обмінники чи банку, то з золотом ситуація кардинально відрізняється. Банки здійснюють операції із золотом тільки у великих містах, а покупцю може довестися чекати певний час, щоб укласти угоду.

При цьому більшість лише продають золото, тому з продажем можуть виникнути труднощі. За умови проживання у невеликому місті чи селищі, власник навряд чи може вважити зливок високоліквідним активом.

Як не переплатити під час купівлі золота

Вага золота впливає на вартість кожного граму: купуєте менше — платите більше і навпаки. На великих сумах різниця ціни на 1 грамі стає відчутною.

Станом на 26 жовтня 2026 року ПриватБанк встановив такі курси:

1 грам золота коштує 7 910 грн;

2 грами — по 7 320 грн за грам;

5 грамів золота — по 6 730 грн за грам.

Висновок

Долар залишається універсальним та легкодоступним варіантом для українців, адже обміняти валюту можна в будь-який момент і в більшості населених пунктів.

З золотом чимало нюансів, але воно гарантує збереження заощаджень, а в довгостроковій перспективі навіть прибуток.

Інвестувати у валюту чи золото — питання, яке має вирішувати кожен для себе, порівнявши всі переваги та недоліки.

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