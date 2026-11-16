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Головна Економіка Штрафи для "дропів": за передачу банківської картки загрожуватиме до 6 років в'язниці

Штрафи для "дропів": за передачу банківської картки загрожуватиме до 6 років в'язниці

Ua ru
16 листопада 2026 15:13
Штрафи та в'язниця за дроп-схеми: як каратимуть українців за передачу доступу до рахунків Новини.LIVE
Чоловік тримає в руці банківську картку. Фото: Новини.LIVE

В Україні запроваджують штрафи та кримінальну відповідальність за незаконні операції з банківськими картками та рахунками. Покарання передбачене не лише за виготовлення і використання підроблених  платіжних інструментів, а й за передачу доступу до рахунків інших особам, так званих "дропів". В окремих випадках за порушення законодавства можна отримати до 6 років позбавлення волі. 

Такі зміни передбачає законопроєкт №16013, який підписав президент Володимир Зеленський, передають Новини.LIVE.

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За які операції каратимуть

Закон розширює перелік незаконних дій з платіжними інструментами, за які передбачені штрафи та кримінальна відповідальність. Зокрема, покарання встановлюється за підроблення банківських карток, платіжних інструкцій та інших засобів доступу до рахунків. За придбання, зберігання, перевезення та збут підроблених платіжних документів також передбачена відповідальність, якщо це робиться для їх подальшого використання. 

Порушникам загрожує штраф у розмірі від 3 до 7 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто від 51 000 до 119 000 грн. Також закон передбачає обмеження або позбавлення волі на строк від 2 до 4 років

Покарання за незаконний доступ до рахунків

Для незаконного заволодіння банківськими картками та даними для доступу до рахунків та електронних гаманців застосовуватимуть окремі норми. За такі дії доведеться сплатити штраф у розмірі від 4 до 8 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто від 68 000 до 136 000 грн. Передбачена й кримінальна відповідальність — обмеження або позбавлення волі від 3 до 5 років

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Покарання буде значно суворішим, якщо правопорушення вчинене повторно або групою осіб за попередньою змовою. Тоді вже штраф становитиме від 5 до 10 неоподаткованих доходів громадян — від 85 000 до 170 000 грн. Також порушники ризикують потрапити за ґрати на строк від 4 до 6 років

Відповідальність для учасників дроп-схем

Українці, які передають доступ до власних карток, також будуть нести кримінальну відповідальність, якщо такі дії здійснюються з метою шахрайства або вчинення іншого кримінального правопорушення. 

Відповідальність за такі дії передбачена не лише для організаторів шахрайських схем, а й тих, хто фактично стає співучасником. Зокрема, це стосується осіб, які залучають номінальних власників рахунків або передають чи продають їм платіжні інструменти.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, чи можна користуватися простроченою банківською карткою. Якщо термін дії картки закінчився й банк не продовжив її автоматично, клієнт не втрачає кошти на рахунку. Гроші можна зняти навіть без "пластику", наприклад, черз касу банку. 

Також Новини.LIVE інформували, що Україна готується приєднатися до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Це може здешевити перекази у євро між Україною та країнами-учасницями. До того ж кошти будуть зараховуватися швидше. 

закон штрафи банківські карти банківські рахунки дропи
Владислав Писаренко - редактор
Автор:
Владислав Писаренко

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