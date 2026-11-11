Жінка сидить за столом із документами. Фото: Pexels

Українські підприємці зобов'язані платити податки з доходів, вчасно звітувати перед контролюючим органом, забезпечити клієнтів безготівковим способом розрахунку, встановити пристрій для фіскалізації тощо. Ухилення від законодавчих вимог тягне за собою сувору відповідальність, а саме штрафні санкції. Ми розібралися, за що найчастіше карають ФОП в Україні та які суми доведеться заплатити станом на листопад 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Податковий кодекс України.

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Штрафи за несплату податків

Відповідальність за прострочення регулярних платежів прописана у статті 122 ПКУ "Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою-підприємцем". У листопаді передбачені такі штрафи за несвоєчасне виконання фінансових зобов'язань:

166,40 грн (50% ставки) — за єдиний податок для ФОП 1 групи;

864,70 грн (50% ставки) — за єдиний податок для ФОП 2 групи;

432,35 грн (50% ставки) — за військовий збір.

Для представників 3 групи штрафи рахують інакше, згідно зі статтею 124 ПКУ. За прострочення їм загрожує стягнення у розмірі 5% від суми боргу, якщо пройшло не більше 30 календарних днів. У протилежному випадку штраф сягає 10%. А через 90 днів після виникнення заборгованості почне нараховуватися пеня.

Перелік найпоширеніших штрафів для ФОП

Ведення власного бізнесу вимагає дотримання великої кількості законодавчих норм. Навіть незначна помилка може призвести до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Ми зібрали перелік найбільш поширених порушень, за які загрожують штрафи у листопаді 2026 року:

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неподання декларації — 340 грн;

відсутність первинних документів — 1020 грн;

перевищення річного ліміту доходу — 15% від суми перевищення;

невидача фіскальних чеків — 100% від вартості проданих товарів (150% за кожне повторне порушення);

неоформлення найманих працівників — 10 мінімальних зарплат за кожну людину (86 470 грн);

отримання доходу без відповідного КВЕД — 15% єдиного податку;

відсутність товарного обліку для продавців ризикових груп — 100% від ціни;

заниження доходу в декларації — 25% від суми;

відсутність реєстратора розрахункових операцій для осіб, які зобов'язані встановити пристрій — 100% вартості продукції, проданої без РРО.

До речі, під час воєнного стану в Україні деякі штрафи з фізичних осіб-підприємців не стягують у разі першого порушення. Спочатку контролюючий орган видає попередження і час на виправлення помилки. Якщо встигнути за виділений період, адміністративна відповідальність не настає.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що змінилося для ФОПів в Україні з листопада 2026 року. Банки знизили ліміти на грошові перекази: для ФОП 1 групи — до 400 000 грн на місяць, для ФОП 2 та 3 групи — до 1 млн гривень. Це передбачено відповідним меморандумом.

Також Новини.LIVE розповідали, кого з українців можуть оштрафувати через відпустки. Роботодавців, які не складають графік відпусток на підприємстві або не дотримуються його, карають на кілька тисяч гривень. Ми дізналися, що загрожує в листопаді 2026 року.