Жінка працює за ноутбуком. Фото: Pexels

У листопаді 2026 року українців чекають різні економічні та фінансові нововведення. Вони торкнуться багатьох сфер життя, але найголовнішою зміною можна назвати зниження лімітів для ФОП на грошові перекази. Обмеження встановили ще у травні, а перший етап набув чинності у серпні. Тепер настав час реалізації другого етапу, який передбачає посилені вимоги.

Сайт Новини.LIVE розповідає про головне нововведення листопада 2026 року.

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Нові ліміти на перекази для ФОП

Українські банки долучилися до Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Цей документ деталізує правила роботи з окремими фізичними особами-підприємцями та юридичними особами задля протидії шахрайству і схемам відмиванню коштів.

"Сьогодні ефективна протидія фінансовим схемам неможлива без єдиних підходів усього ринку. Якщо правила різняться, цим одразу користуються організатори незаконних схем", — зазначив президент Національної асоціації банків України Сергій Наумов.

З 14 листопада почнуть діяти оновлені ліміти на вихідні операції. Вони перебуватимуть на таких рівнях:

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для ФОП 1 групи — до 400 000 грн/міс. замість 600 000 грн;

для ФОП 2 і 3 групи — до 1 млн грн/міс. замість 3 млн грн;

для окремих юросіб — до 2 млн грн/міс. замість 5 млн грн.

Обмеження стосуються не всіх представників бізнесу, а лише новостворених та неактивних ФОП плюс юридичних осіб з ознаками ризикової діяльності чи компанії-оболонки. Тобто підприємцям із підтвердженими доходами не варто боятися нових правил у листопаді.

Чи можуть ФОП позбутися лімітів

Якщо для бізнесу встановили обмеження, це не означає автоматичної заборони на здійснення фінансових операцій. За потреби клієнт може звернутися до свого банку із проханням підвищити або взагалі скасувати ліміт.

Однак доведеться обґрунтувати економічну доцільність такої транзакції і надати всі необхідні документи на підтвердження походження коштів. Ризики можливі у випадку нетипово великої суми переказу, неспівпадіння заявленому виду діяльності, відсутності ресурсів для виконання транзакції тощо.

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з фінансами українців у листопаді 2026 року. Мінімальна зарплата залишиться на рівні 8 647 грн, а мінімальне пенсійне забезпечення — на рівні 2 595 грн. Так само не планують переглядати прожитковий мінімуми для різних соціальних і демографічних груп.

Також Новини.LIVE розповідали, які податки повинні заплатити ФОП 3 групи у листопаді. Представники бізнесу відправляють до бюджету 5% від доходу і додатково 1% військового збору. Кошти потрібно сплачувати один раз на квартал.