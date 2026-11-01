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Главная Экономика Главное нововведение ноября 2026 года: к чему готовиться украинцам

Главное нововведение ноября 2026 года: к чему готовиться украинцам

Ua ru
1 ноября 2026 07:25
Лимиты на переводы для ФЛП в ноябре: что нужно знать о главном нововведении Pexels
Женщина работает за ноутбуком. Фото: Pexels

В ноябре 2026 года украинцев ждут различные экономические и финансовые нововведения. Они коснутся многих сфер жизни, но самым главным изменением можно назвать снижение лимитов для ФЛП на денежные переводы. Ограничения установили еще в мае, а первый этап вступил в силу в августе. Теперь пришло время реализации второго этапа, предусматривающего ужесточенные требования.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о главном нововведении ноября 2026 года.

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Новые лимиты на переводы для ФЛП

Украинские банки присоединились к Меморандуму об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Этот документ детализирует правила работы с отдельными физическими лицами-предпринимателями и юридическими лицами для противодействия мошенничеству и схемам отмывания средств.

"Сегодня эффективное противодействие финансовым схемам невозможно без единых подходов всего рынка. Если правила разнятся, этим сразу пользуются организаторы незаконных схем", — отметил президент Национальной ассоциации банков Украины Сергей Наумов.

С 14 ноября начнут действовать обновленные лимиты на выходные операции. Они будут находиться на таких уровнях:

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  • для ФЛП 1 группы — до 400 000 грн/мес. вместо 600 000 грн;
  • для ФЛП 2 и 3 группы — до 1 млн грн/мес. вместо 3 млн грн;
  • для отдельных юрлиц — до 2 млн грн/мес. вместо 5 млн грн.

Ограничения касаются не всех представителей бизнеса, а только новых и неактивных ФЛП плюс юридических лиц с признаками рисковой деятельности или компании-оболочки. То есть предпринимателям с подтвержденными доходами не стоит бояться новых правил в ноябре.

Могут ли ФЛП избавиться от лимитов

Если для бизнеса установлено ограничение, это не означает автоматического запрета на осуществление финансовых операций. При необходимости клиент может обратиться в свой банк с просьбой повысить или вообще отменить лимит.

Однако придется обосновать экономическую целесообразность такой транзакции и предоставить все необходимые документы для подтверждения происхождения денег. Риски возможны в случае нетипично большой суммы перевода, несовпадения заявленного вида деятельности, отсутствия ресурсов для выполнения транзакции и пр.

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с финансами украинцев в ноябре 2026 года. Минимальная зарплата останется на уровне 8 647 грн, а минимальное пенсионное обеспечение — на уровне 2 595 грн. Плюс не планируют пересматривать прожиточные минимумы для разных социальных и демографических групп.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие налоги должны заплатить ФЛП 3 группы в ноябре. Представители бизнеса отправляют в бюджет 5% дохода и дополнительно 1% военного сбора. Средства нужно платить один раз в квартал.

ФЛП банки денежные переводы нововведение лимиты
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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