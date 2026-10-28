Девушка с документами сидит за столом. Фото: Pexels

Планируя регистрацию ФЛП, украинцам следует разобраться, сколько им придется платить налогов на той или иной группе упрощенной системы. Уклонение от финансового обязательства грозит предпринимателям административной ответственностью, то есть контролирующий орган будет взимать штраф и даже пеню. Мы разобрались, какие суммы регулярно тратят ФЛП 3 группы в 2026 году.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на налоговый календарь.

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Налоги для ФЛП 3 группы в ноябре

Украинское законодательство требует от представителей 3 группы упрощенной системы уплачивать налоги в государственный бюджет ежеквартально. В ноябре как раз наступит конечная дата для выполнения финансового обязательства за 3 квартал 2026 года.

До 19 ноября включительно ФЛП необходимо заплатить:

единый налог — 5% от дохода за отчетный период;

военный сбор — 1% от дохода.

Делать взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в ноябре не придется, поскольку физические лица-предприниматели вносили деньги за 3 квартал в октябре. Месячная сумма составляет 1 902,34 грн (22% от МЗП), а квартальная — 5 707,02 грн.

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Дополнительно в ноябре следует подать декларацию за девять месяцев текущего года. Контролирующие органы принимают отчетность не позднее 40 дней после окончания квартала. В документе необходимо отразить накопительным методом заработанную сумму, а также информацию об уплаченных налогах.

Штрафы из-за налогов в ноябре

Невыполнение или просрочка финансовых обязательств грозит ФЛП административной ответственностью. Задолженность по единому налогу влечет штраф в размере:

5% суммы, если прошло менее 30 календарных дней;

10% от суммы, если прошло больше одного месяца.

За неуплату военного сбора размеры штрафных санкций аналогичны. Однако не стоит забывать, что в случае длительного уклонения начнет начисляться пеня — должно пройти не менее 90 календарных дней, следующих за последним днем окончательного срока уплаты.

Ранее Новини.LIVE писали, какие налоги должны заплатить ФЛП 1 группы в ноябре 2026 года. Суммы зависят от социальных стандартов, а именно размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и минимальной зарплаты. Мы разобрались, готовиться ли к изменениям в ближайшее время.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому приходится ежегодно платить фиксированный налог в размере 25 000 грн. Финансовое обязательство лежит на владельцах дорогих и больших по площади жилых объектов. В то же время платеж не заменяет обычный налог на недвижимость.