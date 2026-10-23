Калькулятор и телефон в руке. Фото: Pexels

Украинцы могут регистрировать ФЛП в любой момент, если хотят вести предпринимательскую деятельность. Однако должны разобраться с налоговыми обязательствами, поскольку закон требует своевременной уплаты денег. В случае уклонения грозит серьезная ответственность в виде штрафных санкций. Мы разобрались, какие суммы должны отдать ФЛП 1 группы в ноябре 2026 года.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на налоговый календарь.

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Налоги для ФЛП 1 группы

Физические лица-предприниматели должны заплатить в ноябре — до 20 числа — лишь единый налог и военный сбор, поскольку взнос на общеобязательное государственное социальное страхование нужно начислять ежеквартально.

Пересмотр социальных стандартов в ближайшее время не планируется, поэтому суммы к уплате останутся на прежнем уровне, а именно:

единый налог — 332,80 грн (10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц);

военный сбор — 864,70 грн (10% от минимальной зарплаты).

Единый социальный взнос за месяц составляет 1 902,34 грн (22% от МЗП), за квартал — 5 707,02 грн. Заплатить эту сумму за октябрь, ноябрь и декабрь придется в январе 2027 года.

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Также стоит знать о годовом лимите дохода: для ФЛП 1 группы он находится на уровне 1 444 049 грн (167 размеров минимальной зарплаты). Если превысить установленный предел, придется перейти на другую группу одного налога либо общую систему и заплатить штраф 15%.

Кому следует регистрировать ФЛП 1 группы

Это самая легкая группа упрощенной системы с минимальными требованиями к налогам и отчетности. Она подойдет украинцам, которые хотят работать исключительно с физическими лицами, предоставляя услуги населению и не используя наемных сотрудников.

Разрешенные виды деятельности включают розничную торговлю на рынках или из лотков, а также предоставление бытовых услуг в виде ремонта одежды/техники, изготовления ключей, выполнения парикмахерских или косметологических заказов.

На 1 группе строго запрещено продавать имущество и подакцизные товары, заниматься интернет-торговлей, сотрудничать с юридическими лицами или другими ФЛП.

Преимуществом для представителей бизнеса является освобождение от обязательного применения регистратора расчетных операций, хотя они должны обеспечить клиентов возможностью безналичной оплаты. Учет доходов ведется в произвольной форме, а декларации следует подавать раз в год.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые ФЛП должны подать отчеты до 9 ноября 2026 года. Это касается предпринимателей с наемными работниками, которые трудоустроили лиц с инвалидностью или платили специальный взнос. Несвоевременная отчетность грозит большими штрафами.

Также Новини.LIVE рассказывали о налоговых льготах для пенсионеров. Украинское законодательство предусматривает освобождение от уплаты единого социального взноса за себя для ФЛП, вышедших на пенсию по возрасту или выслуге лет. Хотя добровольное начисление денежных средств допускается.