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Главная Экономика Дедлайн приближается: какие три отчета должны подать ФЛП до 9 ноября

Дедлайн приближается: какие три отчета должны подать ФЛП до 9 ноября

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20 октября 2026 14:05
Отчетность для ФЛП в 2026 году: какие новые требования нужно выполнить до 9 ноября Unsplash
Женщина работает за ноутбуком. Фото: Unsplash

До 9 ноября многие ФЛП должны подать декларации, причем несколько штук. В 2026 году вступило в силу требование об отчете о начислении и уплате взноса в поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью. Этот документ необходимо заполнять и отправлять в контролирующий орган раз в квартал. Нюанс в том, что форму декларации утвердили только в конце сентября.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие отчеты необходимо предоставить ФЛП до 9 ноября 2026 года.

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Какой норматив для бизнеса в Украине

Согласно закону "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине", предприниматели должны брать на работу людей с частичной нетрудоспособностью. Норматив зависит от общей численности вакансий и находится на таком уровне по состоянию на октябрь 2026 года:

  • для компаний, предлагающих от 8 до 25 рабочих мест — по меньшей мере один человек с инвалидностью в штате;
  • для предприятий со среднесписочным количеством сотрудников более 25 человек — 4% от всей численности штата;
  • для учреждений здравоохранения, реабилитационных учреждений и поставщиков социальных услуг — 2%.

Если работодатель не может обеспечить выполнение норматива, ему приходится платить специальный взнос в поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью в размере 40% средней зарплаты одного сотрудника. Именно об этом предприниматель должен отчитываться перед контролирующим органом.

Когда ФЛП нужно подать отчет

Требование по отчетности появилось с 1 января 2026 года, однако ФЛП не могли его выполнить из-за отсутствия формы декларации. Только 25 сентября вступил в силу приказ Министерства финансов "Об утверждении формы Отчета о начислении, исчислении и уплате взноса в поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью".

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Ближайший отчетный период приходится на 9 ноября. ФЛП необходимо отправить заполненные документы трижды — за 1, 2 и 3 кварталы текущего года отдельно. Ведь тот факт, что официальной формы не было с января по сентябрь, не освобождает работодателей от обязательства.

"Подавать отчетность о начислении, исчислении и уплате целевого взноса следует в налоговый орган по основному месту учета плательщика взноса", — говорится на специализированном портале 7eminar .

Отметим, что в случае неподачи или несвоевременного представления отчета предусматривается административная ответственность. ФЛП придется заплатить штраф в размере 10 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что с 22 октября 2026 года ВПЛ смогут регистрировать ФЛП по фактическому месту жительства после переезда. То есть не придется ориентироваться на предыдущий адрес. Новые правила коснутся и регистрации независимой профессиональной деятельности.

Также Новини.LIVE рассказывали, что для назначения жилищной субсидии учитывают доходы всех членов семьи. Кроме зарплаты и пенсии речь идет о доходах от предпринимательской деятельности. Пенсионный фонд использует суммы за шесть месяцев, предшествующих дате обращения.

декларация ФЛП предприниматели лицо с инвалидностью трудоустройство
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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