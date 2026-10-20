Жінка працює за ноутбуком. Фото: Unsplash

До 9 листопада чимало ФОПів повинні подати декларації, причому кілька штук. У 2026 році набула чинності вимога стосовно звітування про нарахування, обчислення та сплату внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю. Цей документ необхідно заповнювати і відправляти до контролюючого органу раз на квартал. Нюанс у тому, що форму декларації затвердили лише наприкінці вересня.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які звіти необхідно подати ФОП до 9 листопада 2026 року.

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Який норматив для бізнесу в Україні

Згідно з законом "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", підприємці повинні брати на роботу людей з частковою непрацездатністю. Норматив залежить від загальної чисельності вакансій та перебуває на такому рівні станом на жовтень 2026 року:

для компаній, які пропонують від 8 до 25 робочих місць — щонайменше одна особа з інвалідністю у штаті;

для підприємств із середньообліковою кількістю працівників понад 25 людей — 4% від усієї чисельності штату;

для закладів охорони здоров’я, реабілітаційних закладів та надавачів соціальних послуг — 2%.

Якщо роботодавець не може забезпечити виконання нормативу, йому доводиться сплачувати спеціальний внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 40% від середньої зарплати одного співробітника. І саме про це підприємець повинен звітувати перед контролюючим органом.

Коли ФОП треба подати звіт

Вимога стосовно звітності з’явилася з 1 січня 2026 року, проте ФОПи не могли її виконати через відсутність форми декларації. Лише 25 вересня набув чинності наказ Міністерства фінансів "Про затвердження форми Звіту про нарахування, обчислення та сплату внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю".

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Найближчий звітний період припадає на 9 листопада. ФОПам необхідно відправити заповнені документи тричі — за 1, 2 і 3 квартали поточного року окремо. Адже той факт, що офіційної форми не було з січня по вересень, не звільняє роботодавців від зобов’язання.

"Подавати звітність про нарахування, обчислення та сплату цільового внеску слід до податкового органу за основним місцем обліку платника внеску", — йдеться на спеціалізованому порталі 7eminar.

Зауважимо, в разі неподання або несвоєчасного подання звіту передбачається адміністративна відповідальність. ФОПу доведеться заплатити штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що з 22 жовтня 2026 року ВПО зможуть реєструвати ФОП за фактичним місцем проживання після переїзду. Тобто не доведеться орієнтуватися на попередню адресу. Нові правила торкнуться і реєстрації незалежної професійної діяльності.

Також Новини.LIVE розповідали, що для призначення житлової субсидії враховують доходи всіх членів родини. Окрім зарплати і пенсії йдеться про прибутки від підприємницької діяльності. Пенсійний фонд використовує суми за шість місяців, що передують даті звернення.