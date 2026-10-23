Калькулятор і телефон у руці. Фото: Pexels

Українці можуть реєструвати ФОП у будь-який момент, якщо хочуть вести підприємницьку діяльність. Однак повинні розібратися з податковими зобов’язаннями, оскільки закон вимагає вчасної сплати коштів. У разі ухилення загрожує сувора відповідальність у вигляді штрафних санкцій. Ми розібралися, які суми повинні віддати ФОП 1 групи у листопаді 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на податковий календар.

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Податки для ФОП 1 групи

Фізичні особи-підприємці повинні заплатити у листопаді — до 20 числа — тільки єдиний податок і військовий збір, оскільки внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування потрібно нараховувати щоквартально.

Перегляд соціальних стандартів найближчим часом не планується, отже суми до сплати залишаться на попередньому рівні, а саме:

єдиний податок — 332,80 грн (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

військовий збір — 864,70 грн (10% від мінімальної зарплати).

Єдиний соціальний внесок за місяць становить 1 902,34 грн (22% від МЗП), за квартал — 5 707,02 грн. Заплатити цю суму за жовтень, листопад і грудень доведеться у січні 2027 року.

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Також варто знати про річний ліміт доходу: для ФОП 1 групи він перебуває на рівні 1 444 049 грн (167 розмірів мінімальної зарплати). Якщо перевищити встановлений ліміт, доведеться перейти на іншу групу єдиного податку чи загальну систему і заплатити штраф 15%.

Кому варто реєструвати ФОП 1 групи

Це найлегша група спрощеної системи з мінімальними вимогами до податків і звітування. Вона підійде українцям, які хочуть працювати виключно з фізичними особами, надаючи послуги населенню та не використовуючи найманих працівників.

Дозволені види діяльності включають роздрібну торгівлю на ринках або з лотків, а також надання побутових послуг у вигляді ремонту одягу/техніки, виготовлення ключів, виконання перукарських чи косметологічних замовлень тощо.

Натомість на 1 групі суворо заборонено продавати майно та підакцизні товари, займатися інтернет-торгівлею, співпрацювати з юридичними особами чи іншими ФОП.

Перевагою для представників бізнесу є звільнення від обов’язкового застосування реєстратора розрахункових операцій, хоча вони повинні забезпечити клієнтів можливістю безготівкової оплати. Облік доходів ведеться у довільній формі, а декларації слід подавати раз на рік.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі ФОПи повинні подати звіти до 9 листопада 2026 року. Це стосується підприємців із найманими працівниками, які працевлаштували осіб з інвалідністю чи сплатили спеціальний внесок. Несвоєчасне звітування загрожує великими штрафами.

Також Новини.LIVE розповідали про податкові пільги для пенсіонерів. Українське законодавство передбачає звільнення від сплати єдиного соціального внеску за себе для ФОП, які вийшли на пенсію за віком або вислугу років. Хоча добровільне нарахування коштів допускається.