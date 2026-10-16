Пільги для пенсіонерів у жовтні: про яке звільнення від сплати податків знають не всі

Пенсіонери розмовляють на вулиці. Фото: Pixabay

Особи похилого віку в Україні мають деякі пільги, пов’язані з наповненням державного і місцевих бюджетів. Податки для пенсіонерів не скасували, проте законодавство передбачає кілька спрощень. Вони стосуються сплати єдиного соціального внеску за себе і земельного податку для фізичних осіб. Ми розібралися, які правила діють станом на жовтень 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає про податкові пільги для українських пенсіонерів.

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Сплата ЄСВ для пенсіонерів-ФОП

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування — це консолідований платіж, який забезпечує стажем для призначення пенсії та впливає на розмір фінансового забезпечення у майбутньому. ЄСВ за себе можуть не сплачувати:

фізичні особи-підприємці, які отримують пенсію за віком або вислугу років;

є особами з інвалідністю;

досягли віку за законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та отримують пенсію або соціальну допомогу.

"Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування", — йдеться у статті 4 закону України № 2464-VI від 08.07.2010.

Звісно, якщо ФОП-пенсіонер має найманих працівників, за них йому потрібно сплачувати ЄСВ. Загальна ставка перебуває на рівні 22% від бази нарахування (наприклад, зарплати), а мінімальна сума у жовтні 2026 року становить 1902,34 грн на місяць

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Пільги зі сплати земельного податку

Стаття 281.1 Податкового кодексу передбачає звільнення для пенсіонерів за віком від сплати земельного податку в межах визначених нормативів площі. Іншими словами, якщо територія за розмірами не перевищує встановлений ліміт, податок не нараховується.

Обмеження відрізняються для кожного виду цільового призначення ділянки:

для ведення особистого селянського господарства — не більше 2 гектарів;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд — до 0,25 гектара у селах, до 0,15 гектара у селищах, до 0,10 гектара у містах;

для індивідуального дачного будівництва — не більш як 0,10 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів — не більш як 0,01 гектара;

для садівництва — не більш як 0,12 гектара.

Пільга застосовується лише з наступного місяця після виходу на пенсію та не працює "заднім числом" із початку року. Тому особам похилого віку доведеться заплатити частину коштів за ті місяці, коли вони не мали відповідного статусу.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, на які пільги можуть розраховувати пенсіонери зі статусом ветерана праці. Перелік доволі широкий і включає позачергове обслуговування в лікарнях, безплатне зубопротезування, путівки в санаторії, звільнення від земельного податку та інше.

Також Новини.LIVE розповідали, що пенсіонери можуть безплатно їздити у громадському транспорті. Але пільга не поширюється на метро, таксі, міжміські автобуси та поїзди далекого сполучення. Ми розібралися, які правила діють для осіб похилого віку станом на жовтень.