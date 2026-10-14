Пільговий проїзд для пенсіонерів у жовтні: на які 4 види транспорту не поширюється

Пенсіонер входить в автобус. Фото: Новини.LIVE

Люди похилого віку в Україні можуть розраховувати на низку пільг і державних гарантій. Для пенсіонерів у транспорті передбачили безплатний проїзд, однак правила чітко регламентовані та в деяких випадках не застосовуються. Варто заздалегідь ознайомитися з усіма винятками, дійсними у 2026 році, щоб уникнути проблем під час здійснення подорожі.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінету Міністрів "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

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Плата за проїзд у транспорті

Пенсіонери за віком мають право не оплачувати проїзд деякими видами громадського транспорту. Станом на жовтень 2026 року пільга поширюється на:

трамваї;

тролейбуси;

міські автобуси;

приміський транспорт на відповідних маршрутах загального користування;

приміські маршрутки.

Також існують винятки, про які варто знати всім пенсіонерам. Платити доводиться за користування метро, таксі, міжміськими автобусами і поїздами далекого сполучення. Для окремих видів транспорту органи місцевого самоврядування можуть затверджувати інші пільги, що не діють на загальнонаціональному рівні.

Як довести своє право на пільгу

У багатьох випадках достатньо показати пенсійне посвідчення водію або кондуктору — цей документ підтвердить право пасажира на безплатний проїзд. Але в деяких українських містах працює автоматизована система обліку оплати, яка вимагає реєстрації поїздки та видачі електронного пільгового квитка. В Києві, наприклад, якраз така ситуація.

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Зауважимо, не платити в автобусі чи тролейбусі можуть як пенсіонери, так учасники бойових дій, особи з інвалідністю (крім 3 групи), родичі загиблих (померлих) ветеранів війни та Захисників України, ветерани військової служби, діти з багатодітних сімей, чорнобильці I та II категорій тощо.

Що стосується маршрутних таксі, то ситуація неоднозначна і залежить від місцевих правил. Нерідко водії відмовляються возити пенсіонерів і представників інших пільгових категорій безплатно, навіть якщо ОМС включили приватних перевізників до переліку відповідних видів транспорту.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що статус ветерана праці дає пенсіонерам кілька пільг і державних гарантій у 2026 році. Зокрема можна не сплачувати земельний податок у межах встановлених нормативів. Плюс українців першочергово обслуговують у лікарнях та аптеках.

Також Новини.LIVE розповідали, чи можуть скасувати пенсію по інвалідності через роботу. Офіційне працевлаштування не позбавляє отримувачів права на державні виплати. Адже їх затверджують за фактом встановлення групи інвалідності, а не виходу на пенсію.