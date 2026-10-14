Льготный проезд для пенсионеров в октябре: на какие 4 вида транспорта не распространяется

Пенсионер входит в автобус. Фото: Новини.LIVE

Пожилые люди в Украине могут рассчитывать на ряд льгот и государственных гарантий. Для пенсионеров в транспорте предусмотрели бесплатный проезд, однако правила четко регламентированы и в некоторых случаях не применяются. Стоит заранее ознакомиться со всеми исключениями, действующими в 2026 году, дабы избежать проблем во время путешествия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров "О бесплатном проезде пенсионеров в общественном транспорте".

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Плата за проезд в транспорте

Пенсионеры по возрасту имеют право не оплачивать проезд на некоторых видах общественного транспорта. По состоянию на октябрь 2026 года льгота распространяется на:

трамваи;

троллейбусы;

городские автобусы;

пригородный транспорт на соответствующих маршрутах общего пользования;

пригородные маршрутки.

Также существуют исключения, о которых стоит знать всем пенсионерам. Приходится платить за пользование метро, такси, междугородними автобусами и поездами дальнего следования. Для отдельных видов транспорта органы местного самоуправления могут утверждать другие льготы, не действующие на общенациональном уровне.

Как подтвердить свое право на льготу

Во многих случаях достаточно предъявить пенсионное удостоверение водителю или кондуктору — этот документ подтвердит право пассажира на бесплатный проезд. Однако в некоторых украинских городах действует автоматизированная система учета оплаты, требующая регистрации поездки и выдачи электронного льготного билета. В Киеве, например, именно такая ситуация.

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Отметим, что не платить в автобусе или троллейбусе могут как пенсионеры, так участники боевых действий, лица с инвалидностью (кроме 3 группы), родственники погибших (умерших) ветеранов войны и Защитников Украины, ветераны военной службы, дети из многодетных семей, чернобыльцы I и II категорий и др.

Что касается маршрутных такси, то ситуация неоднозначна и зависит от местных правил. Нередко водители отказываются возить пенсионеров и представителей других льготных категорий бесплатно, даже если ОМС включили частных перевозчиков в перечень соответствующих видов транспорта.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что статус ветерана труда предоставляет пенсионерам ряд льгот и государственных гарантий в 2026 году. В частности можно не платить земельный налог в пределах установленных нормативов. Кроме того, украинцев в первую очередь обслуживают в больницах и аптеках.

Также Новини.LIVE рассказывали, могут ли отменить пенсию по инвалидности из-за работы. Официальное трудоустройство не лишает получателей права на государственные выплаты. Ведь их утверждают по факту установления группы инвалидности, а не выхода на пенсию.