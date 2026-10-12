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Главная Экономика Пенсионеры со статусом ветерана труда: на какие льготы могут рассчитывать

Пенсионеры со статусом ветерана труда: на какие льготы могут рассчитывать

Ua ru
12 октября 2026 05:45
Статус ветерана труда: дает ли пенсионные надбавки и какими льготами обеспечивает в октябре
Пенсионеры на прогулке. Фото: Pixabay

Некоторые украинцы могут рассчитывать на льготы от государства. Поддержка предоставляется гражданам, имеющим статус ветерана труда. Нужно лишь накопить достаточный страховой стаж, дабы претендовать на дополнительные привилегии. В то же время обязательным условием для предоставления льгот в октябре 2026 года является оформление удостоверения, подтверждающего этот статус.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на закон "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста в Украине".

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Как оформить статус ветерана труда

Самое распространенное основание для получения удостоверения — накопление минимального страхового стажа. Базовый период различается для представителей двух полов: мужчинам необходимо иметь не менее 40 отработанных лет, а женщинам — 35 лет. Оформление статуса происходит после выхода на пенсию.

Перечень других категорий лиц, которые могут стать ветеранами труда в Украине, включает:

  • лиц с инвалидностью 1 и 2 групп, получающих соответствующую пенсию и накопивших не менее 15 лет стажа;
  • пенсионеров на льготных условиях (за работу в особо вредных и тяжелых условиях труда);
  • лиц с гипофизарным нанизмом или диспропорциональным карликовостью;
  • людей с инвалидностью по зрению 1 группы;
  • людей с инвалидностью с детства 1 группы.

Для оформления статуса необходимо обратиться в контролирующий орган с пакетом документов, который включает копию паспорта и идентификационного кода, удостоверение пенсионера, справку об общем трудовом стаже и фотографию стандартного размера.

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Льготы для ветеранов труда в Украине

Статус ветерана труда не дает права на специальную доплату к пенсионному обеспечению или на другие выплаты. В то же время украинцы могут рассчитывать на определенные государственные гарантии в различных сферах жизни.

Перечень медицинских льгот включает внеочередное обслуживание в больницах и аптеках, бесплатное зубное протезирование (кроме протезов из драгоценных металлов), путевки в санатории или компенсацию их стоимости, первоочередную госпитализацию, ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию.

Также ветераны труда освобождаются от уплаты земельного налога в пределах установленного лимита площади, предоставляют преимущественное право на установку домашнего телефона, обеспечивают первоочередным кредитом на строительство жилья сроком до 10 лет и дополнительным отпуском продолжительностью 14 календарных дней без сохранения заработной платы.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторым пенсионерам выплачивают минимальную сумму в размере 7 785 грн. Это тройной размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Мы разобрались, кто может рассчитывать на повышенное финансовое обеспечение в октябре.

Также Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях пенсионеры не платят земельный налог. Льгота распространяется на лиц, вышедших на пенсию по возрасту. Однако для освобождения от финансового обязательства необходимо, чтобы площадь участка не превышала установленный лимит.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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