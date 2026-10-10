Повышенный размер минимальной пенсии: кто может рассчитывать на 7 785 грн в октябре

Пенсионер на улице. Фото: Новини.LIVE

Украинское законодательство предусматривает установление минимальной пенсии в повышенном размере для отдельных категорий получателей. По состоянию на октябрь 2026 года гарантированная сумма для шахтеров составляет три прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц. Однако необходимо соответствовать конкретным условиям, чтобы иметь право на увеличенные выплаты от государства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на закон "О повышении престижа шахтерского труда".

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Кто получит повышенную пенсию в октябре

Претендовать на выплаты могут украинцы, профессии которых входят в Список № 1 производств, работ, должностей и показателей на подземных работах, а также на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, занятость на которых полный рабочий день дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях. В целом это работники:

государственных военизированных аварийно-спасательных служб (формирований) в угольной промышленности;

добывающие уголь, железную руду, руды цветных и редких металлов, марганцевые, урановые, магниевые (калийно-магниевые соли и магниевые соли) и озокеритовые руды;

шахтостроительных предприятий, занятые полный рабочий день на подземных работах.

Чтобы выйти на пенсию по возрасту, должно исполниться 50 лет. Важным условием остается страховой стаж: минимальный показатель составляет 25 лет для мужчин (из которых не менее 10 лет — во вредных условиях) и 20 лет для женщин (не менее 7 лет и 6 месяцев на указанной работе).

Другой вариант предусмотрен для украинцев, которые весь рабочий день трудились на подземной добыче или строительстве шахт и рудников. В этом случае пенсионные выплаты назначаются независимо от возраста, однако с минимальным страховым стажем.

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Повышенный размер пенсии в 2026 году

Шахтерам начисляют 80% средней заработной платы независимо от места работы перед выходом на пенсию. Условно, если человек получал 25 000 грн, то размер пенсионного обеспечения составит примерно 20 000 грн.

Кроме того, законодательство установило гарантированный минимум, ниже которого выплата не допускается. В 2026 году речь идет о сумме 7 785 грн — это тройной прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. Если с 1 января 2027 года социальные стандарты повысятся, пенсия тоже увеличится.

Для оформления выплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд по месту жительства с пакетом документов. Он включает паспорт, идентификационный код, справку о зарплате, трудовую книжку и документы о льготном стаже. Кроме того, понадобится подтверждение работы в опасных условиях.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторым пенсионерам могут отменить или приостановить пенсионные выплаты по инвалидности. Причины бывают разными, а самые распространенные включают отказ от прохождения повторного медосмотра, отсутствие документов и недостаток страхового стажа.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому из пенсионеров выплачивают надбавку в размере 150 грн. Дополнительные средства получают пожилые люди, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей. За каждого воспитанника ежемесячно начисляют 150 грн — столько же, как и 16 лет назад, когда надбавку установили.