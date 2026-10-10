Підвищений розмір мінімальної пенсії: хто може розраховувати на 7 785 грн у жовтні

Пенсіонер на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Українське законодавство передбачає затвердження мінімальної пенсії у підвищеному розмірі для окремих категорій отримувачів. Станом на жовтень 2026 року гарантована сума для шахтарів становить три прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб. Однак необхідно відповідати конкретним умовам, аби мати право на збільшені виплати від держави.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на закон "Про підвищення престижності шахтарської праці".

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Хто отримає підвищену пенсію в жовтні

Претендувати на кошти можуть українці, професії яких входять у Список № 1 виробництв, робіт, посад і показників на підземних роботах, а також на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість на яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Загалом це працівники:

державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань) у вугільній промисловості;

які видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві, уранові, магнієві (солі калієво-магнієві та солі магнієві) та озокеритні руди;

шахтобудівних підприємств, які зайняті повний робочий день на підземних роботах.

Щоб вийти на пенсію за віком, повинно виповнитися 50 років. Важливою умовою залишається страховий стаж: мінімальний показник перебуває на рівні 25 років для чоловіків (з яких не менше 10 років — у шкідливих умовах) і 20 років для жінок (не менше 7 років і 6 місяців на вказаній роботі).

Інший варіант передбачений для українців, які весь робочий день працювали на підземному видобутку або будівництві шахт і рудників. Тоді пенсійні виплати призначають незалежно від віку, однак із мінімальним страховим стажем.

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Підвищений розмір пенсії у 2026 році

Шахтарям нараховують 80% середньої заробітної плати незалежно від місця роботи перед виходом на пенсію. Умовно, якщо людина отримувала 25 000 грн, то розмір фінансового забезпечення на пенсії становитиме приблизно 20 000 грн.

Плюс законодавство встановило гарантований мінімум, нижче якого виплата не допускається. У 2026 році йдеться про суму 7 785 грн — це трикратний прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Якщо з 1 січня 2027 року соціальні стандарти підвищать, пенсія також зросте.

Для оформлення виплати необхідно звернутися до Пенсійного фонду за місцем проживання з пакетом документів. Він включає паспорт, ідентифікаційний код, довідку про зарплату, трудову книжку і документи про пільговий стаж. Плюс знадобиться підтвердження роботи в небезпечних умовах.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що деяким пенсіонерам можуть скасувати або призупинити пенсійні виплати по інвалідності. Причини бувають різними, а найпоширеніші включають відмову від проходження повторного медогляду, відсутність документів і недостачу страхового стажу.

Також Новини.LIVE розповідали, кому з пенсіонерів виплачують надбавку в розмірі 150 грн. Додаткові кошти отримують люди похилого віку, які самостійно виховують неповнолітніх дітей. За кожного вихованця щомісяця нараховують 150 грн — як і 16 років назад, коли надбавку встановили.