Пенсія по інвалідності в жовтні: кому можуть скасувати або зупинити виплати

Купюри гривні в руках. Фото: Новини.LIVE

Українці, які частково або повністю втратили працездатність, можуть розраховувати на пенсію по інвалідності. Водночас подання заявки не обов'язково гарантує призначення фінансового забезпечення. Деякі причини призведуть до тимчасового призупинення виплат або їх скасування у жовтні 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто може залишитися без пенсії по інвалідності найближчим часом.

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Причини скасування або призупинення пенсій

Українцям призначають виплати з повної або часткової непрацездатності відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Щоб регулярно отримувати кошти, необхідно виконати кілька обов'язкових умов. Ми виділили три найпоширеніші причини відмови у призначенні фінансового забезпечення, його призупинення або скасування.

Відмова проходження повторного медогляду

Група інвалідності в більшості випадків встановлюється на певний період, по завершенню якого необхідно пройти медогляд. Спеціальна комісія ухвалює рішення, чи продовжувати надання статусу. Якщо людина вчасно не здійснила процедуру, Пенсійний фонд може призупинити виплати.

Відсутність необхідних документів

Закон вимагає надання повного пакета документів, на основі яких затверджують пенсію по інвалідності. Якщо заявник відправив на розгляд не всі папери, помилився у персональних даних чи умисно надав неправдиві відомості, кошти він не отримає.

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Недостатній страховий стаж

Залежно від групи інвалідності та віку людини встановлюється показник мінімального стажу, відсутність якого унеможливлює призначення пенсії. Нестача років трудової діяльності, за які були сплачені страхові внески, передбачає отримання лише державної соціальної допомоги на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб — 2 595 грн у 2026 році.

Мінімальний стаж для осіб з інвалідністю

Особи з інвалідністю 1 групи для отримання пенсії у 2026 році повинні накопичити від 1 до 10 років страхового стажу (залежить від віку на день звернення). Для осіб з інвалідністю 2 та 3 групи мінімальний діапазон стажу становить 1-15 років.

Суму щомісячного фінансового забезпечення обчислюють у відсотках від пенсії за віком: 100% — для 1 групи, 90% — для 2 групи, 50% — для 3 групи. Варто зауважити, що громадянам, які досягли пенсійного віку, виплати по інвалідності призначають довічно, тому повторний медогляд їм проходити не потрібно.

Раніше Новини.LIVE писали, хто може розраховувати на підвищений розмір мінімальної пенсії у жовтні 2026 року. Закон передбачає виплату щонайменше 40% мінімальної заробітної плати для осіб, яким виповнилося 65 років. Проте необхідно мати понаднормовий стаж: 35 років — чоловікам, 30 років — жінкам.

Також Новини.LIVE розповідали, кому виплатять понад 20 000 грн пенсійного забезпечення. Право на таку мінімальну суму мають ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС. Але потрібно довести причинний зв'язок між настанням інвалідності та діяльністю особи.