Пенсія для українців у 65 років: кому гарантують підвищену мінімальну суму в жовтні

Пенсіонер на вулиці міста. Фото: Новини.LIVE

Українці мають право на мінімальну пенсію за віком, якщо накопичили достатньо страхового стажу. Сума не може бути меншою прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 2 595 грн у 2026 році. Водночас для деяких категорій громадян передбачили підвищений розмір фінансового забезпечення. Ми дізналися, що повинні знати пенсіонери, яким виповнилося 65 років.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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Мінімальна пенсія для українців 65+

Стаття 28 закону говорить, що при наявності страхового стажу не менше 30 років для жінок і 35 років для чоловіків передбачений підвищений мінімальний розмір пенсії за віком. Йдеться про нарахування суми, яка дорівнює 40% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року.

Виходить, у жовтні 2026-го гарантоване пенсійне забезпечення для людей, яким виповнилося 65 років, становить 3 458,80 грн (МЗП перебуває на рівні 8 647 грн). При цьому виплата не може бути меншою прожиткового мінімуму для непрацездатних людей.

"За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1% (не більше 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність). Наявний понаднормовий стаж не може обмежуватися", — йдеться в законі.

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Мінімальний стаж для виходу на пенсію

Щоб мати право на пенсію за віком, українцям потрібно накопичити достатньо років офіційної роботи, за які були сплачені страхові внески. Станом на 2026 рік мінімальні показники перебувають на такому рівні:

33 роки — для 60-річного віку;

23 роки — для 63-річного віку;

15 років — для 65-річного віку.

Відсутність стажу унеможливлює отримання пенсії за віком, однак передбачає призначення державної соціальної допомоги. Йдеться про суму прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, тобто 2 595 грн.

У разі невеликого розриву між наявним і мінімально допустимим стажем доцільно його докупити, заплативши за один місяць єдиний соціальний внесок у розмірі 1 902,34 грн.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українці за кордоном не втрачають право на зароблену пенсію. Для отримання виплат необхідно звернутися в ПФУ чи консульство. Однак фінансове забезпечення скасовують з інших причин, наприклад, через відмову проходити ідентифікацію особи.

Також Новини.LIVE розповідали, чи можуть скасувати пенсію по інвалідності через роботу. Закон не забороняє українцям одночасно працювати й отримувати пенсійне забезпечення. Наявність власного бізнесу так само не впливає на нарахування допомоги особам з інвалідністю.