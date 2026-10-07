Пенсия для украинцев в 65 лет: кому гарантируют повышенную минимальную сумму в октябре

Пенсионер на улице города. Фото: Новини.LIVE

Украинцы имеют право на минимальную пенсию по возрасту, если накопили достаточный страховой стаж. Сумма не может быть меньше прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 2 595 грн в 2026 году. В то же время для некоторых категорий граждан предусмотрен повышенный размер финансового обеспечения. Мы узнали, что должны знать пенсионеры, которым исполнилось 65 лет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Минимальная пенсия для украинцев 65+

Статья 28 закона гласит, что при наличии страхового стажа не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин предусмотрен повышенный минимальный размер пенсии по возрасту. Речь идет о начислении суммы, равной 40% минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года.

Получается, в октябре 2026-го гарантированное пенсионное обеспечение для людей, которым исполнилось 65 лет, составит 3 458,80 грн (МЗП находится на уровне 8 647 грн). При этом выплата не может быть меньше прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан.

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"За каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин пенсия по возрасту увеличивается на 1% (не более 1% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность). Имеющийся сверхнормативный стаж не может ограничиваться", — говорится в законе.

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Минимальный стаж для выхода на пенсию

Чтобы иметь право на пенсию по возрасту, украинцам необходимо накопить достаточное количество лет официальной работы, за которые были уплачены страховые взносы. По состоянию на 2026 год минимальные показатели находится на таком уровне:

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33 года — для 60-летнего возраста;

23 года — для 63-летнего возраста;

15 лет — для 65-летнего возраста.

Отсутствие стажа делает невозможным получение пенсии по возрасту, однако предусматривает назначение государственной социальной помощи. Речь идет о сумме прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, то есть 2 595 грн.

В случае небольшого разрыва между имеющимся и минимально допустимым стажем целесообразно его докупить, оплатив за один месяц единый социальный взнос в размере 1 902,34 грн.

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Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы за рубежом не теряют право на заработанную пенсию. Для получения выплат необходимо обратиться в ПФУ или консульство. Однако финансовое обеспечение отменяют по другим причинам, например, из-за отказа проходить идентификацию личности.

Также Новини.LIVE рассказывали, могут ли отменить пенсию по инвалидности из-за работы. Закон не запрещает украинцам одновременно трудиться и получать пенсионное обеспечение. Наличие собственного бизнеса тоже не влияет на начисление пособия лицам с инвалидностью.