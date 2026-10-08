Пенсия по инвалидности в октябре: кому могут отменить или приостановить выплаты

Купюры гривны в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, частично или полностью утратившие трудоспособность, могут рассчитывать на пенсию по инвалидности. В то же время подача заявления не обязательно гарантирует назначение финансового обеспечения. Некоторые причины приведут к временной приостановке выплат или их отмене в октябре 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто может остаться без пенсии по инвалидности в ближайшее время.

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Причины отмены или приостановки пенсий

Украинцам назначают выплаты по полной или частичной нетрудоспособности в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Чтобы регулярно получать деньги, необходимо выполнить несколько обязательных условий. Мы выделили три наиболее распространенные причины отказа в назначении финансового обеспечения, его приостановки либо отмены.

Отказ от прохождения повторного медосмотра

Группа инвалидности в большинстве случаев устанавливается на определенный период, по завершении которого необходимо пройти медосмотр. Специальная комиссия принимает решение о продлении статуса. Если человек своевременно не прошел процедуру, Пенсионный фонд может приостановить выплаты.

Отсутствие необходимых документов

Закон требует предоставления полного пакета документов, на основании которых утверждается пенсия по инвалидности. Если заявитель направил на рассмотрение не все документы, допустил ошибку в личных данных или умышленно предоставил ложные сведения, средства он не получит.

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Недостаточный страховой стаж

В зависимости от группы инвалидности и возраста человека устанавливается минимальный стаж, отсутствие которого делает назначение пенсии невозможным. Недостаток лет трудовой деятельности, за которые были уплачены страховые взносы, предполагает получение только государственной социальной помощи на уровне прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц — 2 595 грн в 2026 году.

Минимальный стаж для лиц с инвалидностью

Лица с инвалидностью 1 группы для получения пенсии в 2026 году должны накопить от 1 до 10 лет страхового стажа (зависит от возраста на день обращения). Для лиц с инвалидностью 2 и 3 группы минимальный диапазон стажа составляет 1-15 лет.

Сумма ежемесячного финансового обеспечения рассчитывается в процентах от пенсии по возрасту: 100% — для 1 группы, 90% — для 2 группы, 50% — для 3 группы. Стоит отметить, что гражданам, достигшим пенсионного возраста, выплаты по инвалидности назначаются пожизненно, поэтому повторный медосмотр им проходить не нужно.

Ранее Новини.LIVE писали, кто может рассчитывать на повышенный размер минимальной пенсии в октябре 2026 года. Закон предусматривает выплату не менее 40% минимальной заработной платы лицам, которым исполнилось 65 лет. Однако необходимо иметь сверхнормативный стаж: 35 лет — мужчинам, 30 лет — женщинам.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому выплатят более 20 000 грн пенсионного обеспечения. Право на такую минимальную сумму имеют ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС. Но нужно доказать причинно-следственную связь между наступлением инвалидности и деятельностью человека.