Пенсія може зрости на 150 грн: кому виплатять додаткові гроші в жовтні та як оформити

Купюри гривні в руках. Фото: Новини.LIVE

Деякі категорії українців можуть розраховувати на надбавку до пенсії. Сума перебуває на рівні 150 грн щомісяця і призначена громадянам, на утриманні яких перебувають неповнолітні особи. Додаткова фінансова підтримка передбачена непрацюючим пенсіонерам — необхідно звернутися в контролюючий орган, оскільки автоматичне нарахування відсутнє.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінету Міністрів "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян".

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Додаткова виплата для пенсіонерів у жовтні

Отримувачі пенсії за віком, по інвалідності чи за вислугу років можуть звернутися до ПФУ, якщо самостійно виховують неповнолітніх дітей та офіційно не працевлаштовані. Держава гарантує додаткову щомісячну виплату в розмірі 150 грн за кожну особу на утриманні пенсіонера.

Важлива умова — дитина не повинна отримувати соціальну допомогу. Зауважимо, надбавку непрацюючим українцям похилого віку на дітей до 18 років затвердили в далекому 2008 році — відтоді сума грошової підтримки не змінилася. Тобто як у 2026-му, так і 18 років назад пенсіонерам виплачували 150 грн.

Як оформити надбавку на дітей та онуків

Пенсійний фонд не володіє інформацією про перебування на утриманні неповнолітніх осіб. Громадянам необхідно подати заявку на встановлення доплати до пенсійного забезпечення, долучивши пакет документів, а саме:

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паспорт;

ідентифікаційний код;

трудову книжку;

свідоцтво про народження дитини;

довідку від органу місцевого самоврядування чи управління житлового фонду на підтвердження самостійного виховання неповнолітнього.

Кошти виплачують, поки дитині не виповниться 18 років, і лише за умови відсутності офіційної роботи в пенсіонера. Тож у випадку працевлаштування або відкриття ФОП надбавку скасовують. Громадяни повинні повідомити ПФУ про зміну життєвих обставин, інакше потім доведеться повернути надміру виплачену суму.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі пенсіонери можуть розраховувати на підвищений розмір мінімальної виплати. Суму в розмірі 40% мінімальної зарплати нараховують українцям із понаднормовим стажем. Йдеться про 30 років для жінок і 35 років для чоловіків.

Також Новини.LIVE розповідали, чому можуть скасувати або призупинити пенсію по інвалідності. Серед поширених причин — відсутність необхідних документів, відмова від повторного медогляду і недостатній страховий стаж. Ці підстави впливають на рішення про призначення виплат.