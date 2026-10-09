Пенсия может вырасти на 150 грн: кому выплатят дополнительные деньги в октябре и как оформить

Купюры гривны в руках. Фото: Новини.LIVE

Некоторые категории украинцев могут рассчитывать на надбавку к пенсии. Сумма находится на уровне 150 грн в месяц и предоставляется гражданам, на иждивении которых есть несовершеннолетние. Дополнительная финансовая поддержка предусмотрена для неработающих пенсионеров — необходимо обратиться в контролирующий орган, поскольку автоматического начисления не предусмотрено.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан".

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Дополнительная выплата для пенсионеров в октябре

Получатели пенсии по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет могут обратиться в ПФУ, если самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей и официально не трудоустроены. Государство гарантирует дополнительную ежемесячную выплату в размере 150 грн за каждого иждивенца пенсионера.

Важное условие — ребенок не должен получать социальную помощь. Отметим, что надбавку неработающим украинцам пожилого возраста на детей до 18 лет утвердили еще в далеком 2008 году — с тех пор сумма денежной поддержки не изменилась. То есть как в 2026 году, так и 18 лет назад пенсионерам выплачивают 150 грн.

Как оформить надбавку на детей и внуков

Пенсионный фонд не располагает информацией о нахождении на иждивении несовершеннолетних лиц. Гражданам необходимо подать заявление на установление доплаты к пенсионному обеспечению, приложив пакет документов, а именно:

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паспорт;

идентификационный код;

трудовая книжка;

свидетельство о рождении ребенка;

справку из органа местного самоуправления или управления жилищного фонда, подтверждающую самостоятельное воспитание несовершеннолетнего.

Средства выплачивают до тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет, и только при условии отсутствия официальной работы у пенсионера. Поэтому в случае трудоустройства или открытия ФЛП надбавка отменяется. Граждане должны уведомить ПФУ об изменении жизненных обстоятельств, иначе впоследствии придется вернуть излишне выплаченную сумму.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые пенсионеры могут рассчитывать на повышенный размер минимальной выплаты. Сумму в размере 40% минимальной зарплаты начисляют украинцам со сверхнормативным стажем. Речь идет о 30 годах для женщин и 35 годах для мужчин.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему могут отменить или приостановить пенсию по инвалидности. Среди распространенных причин — отсутствие необходимых документов, отказ от повторного медосмотра и недостаточный страховой стаж. Эти основания влияют на решение о назначении выплат.