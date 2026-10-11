Льготы для пенсионеров в 2026 году: кому не придется платить земельный налог

Дома в деревне. Фото: Facebook/Село Чернив

Украинцы должны уплачивать земельный налог ежегодно. В то же время для некоторых категорий лиц предусмотрены льготы. Пенсионеры по возрасту, ветераны войны, лица с инвалидностью и др. освобождаются от финансовых обязательств в пределах установленных нормативов площади по каждому виду целевого назначения участка. Мы разобрались, что следует знать получателям пенсий в октябре 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на статью 281 Налогового кодекса.

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Кто имеет льготы по земельному налогу

Владельцы участков и постоянные землепользователи должны ежегодно уплачивать специальный налог, базой для расчета которого является нормативная денежная оценка (официальная стоимость земли) с учетом инфляции или площадь территории. Но требование распространяется не на всех граждан Украины.

По состоянию на 2026 год от регулярных платежей освобождаются:

пенсионеры по возрасту;

лица с инвалидностью 1 и 2 группы;

физические лица, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей;

ветераны войны и лица, на которых распространяется действие закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";

пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы.

Пенсионерам следует знать, что льгота не применяется "задним числом" за весь год с учетом даты получения соответствующего статуса. Правила предусматривают освобождение от уплаты земельного налога только со следующего месяца после того, как человек вышел на пенсию по возрасту.

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Нормативы площади земли в 2026 году

Если человек входит в перечень категорий граждан, имеющих право на льготу, это не означает гарантированного освобождения от уплаты денег. Ведь площадь земли в пользовании или владении не должна превышать специальные нормативы. Они утверждены для каждого вида целевого назначения участка:

не более 2 гектаров — для ведения личного сельского хозяйства;

не более 0,10 гектара — для индивидуального дачного строительства;

не более 0,01 гектара — для строительства индивидуальных гаражей;

не более 0,12 гектара — для садоводства.

В случае использования земли для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений нормы площади зависят от населенного пункта: в селах — до 0,25 гектара, в поселках — до 0,15 гектара, в городах — до 0,10 гектара.

Отдельно стоит рассказать об абсолютном освобождении от уплаты земельного налога. Если пенсионер сдал свой участок или пай в аренду фермеру на 4 группе упрощенной системы, то финансовое обязательство снимается с владельца на весь период действия договора.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие минимальные пенсии получат люди с инвалидностью в Украине. По состоянию на октябрь 2026 года сумма должна составлять не менее 2 595 грн — это гарантированный размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому из пенсионеров предусмотрена надбавка в размере 150 грн ежемесячно. Столько выплачивают пожилым людям за каждого несовершеннолетнего, находящегося на их содержании. После достижения ребенком 18 лет доплату к финансовому обеспечению отменяют.