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Головна Економіка Земельний податок для пенсіонерів: хто може не платити за свою ділянку

Земельний податок для пенсіонерів: хто може не платити за свою ділянку

Ua ru
11 жовтня 2026 05:45
Пільги для пенсіонерів у 2026 році: кому не доведеться платити земельний податок
Будинки в селі. Фото: Facebook/Село Чернів

Українці повинні сплачувати земельний податок щороку. Водночас для деяких категорій осіб передбачили пільгу. Пенсіонери за віком, ветерани війни, особи з інвалідністю та ін. звільняються від фінансового зобов’язання у межах встановлених нормативів площі за кожним видом цільового призначення ділянки. Ми розібралися, що варто знати отримувачам пенсій у жовтні 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 281 Податкового кодексу.

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Хто має пільги з земельного податку

Власники ділянок і постійні землекористувачі повинні щороку сплачувати спеціальний податок, базою для розрахунку якого є нормативна грошова оцінка (офіційна вартість землі) з урахуванням інфляції або площа території. Водночас вимога поширюється не на всіх громадян України.

Станом на 2026 рік від регулярних платежів звільняються:

  • пенсіонери за віком;
  • особи з інвалідністю 1 та 2 групи;
  • фізичні особи, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей;
  • ветерани війни та особи, на яких поширюється дія закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
  • постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Пенсіонерам варто знати, що пільгу не застосовують "заднім числом" за весь рік з урахуванням дати отримання відповідного статусу. Правила передбачають звільнення від сплати земельного податку лише з наступного місяця після того, як особа вийшла на пенсію за віком.

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Нормативи площі землі у 2026 році

Якщо людина входить у перелік категорій громадян, які мають право на пільгу, це не означає гарантоване звільнення від сплати коштів. Адже площа землі в користуванні чи володінні не повинна перевищувати спеціальні нормативи. Вони затверджені для кожного виду цільового призначення ділянки:

  • не більше 2 гектарів — для ведення особистого селянського господарства;
  • не більш як 0,10 гектара — для індивідуального дачного будівництва;
  • не більш як 0,01 гектара — для будівництва індивідуальних гаражів;
  • не більш як 0,12 гектара — для садівництва.

У випадку використання землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд норми площі залежать від населеного пункту: у селах — до 0,25 гектара, в селищах — до 0,15 гектара, у містах — до 0,10 гектара.

Окремо варто розповісти про абсолютне звільнення від сплати земельного податку. Якщо пенсіонер віддав свою ділянку чи пай в оренду фермеру на 4 групі спрощеної системи, то фінансове зобов’язання знімається з власника на весь період дії договору.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які мінімальні пенсії отримають особи з інвалідністю в Україні. Станом на жовтень 2026 року сума повинна перебувати на рівні щонайменше 2 595 грн — це гарантований розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Також Новини.LIVE розповідали, кому з пенсіонерів передбачена надбавка 150 грн щомісяця. Стільки виплачують особам похилого віку за кожного неповнолітнього на їх утриманні. Після досягнення дитиною 18 років доплату до фінансового забезпечення скасовують.

податки пенсіонери пільги земельна ділянка земельний пай
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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