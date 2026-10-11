Пільги для пенсіонерів у 2026 році: кому не доведеться платити земельний податок

Земельний податок для пенсіонерів: хто може не платити за свою ділянку
Українці повинні сплачувати земельний податок щороку. Водночас для деяких категорій осіб передбачили пільгу. Пенсіонери за віком, ветерани війни, особи з інвалідністю та ін. звільняються від фінансового зобов’язання у межах встановлених нормативів площі за кожним видом цільового призначення ділянки. Ми розібралися, що варто знати отримувачам пенсій у жовтні 2026 року.
Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 281 Податкового кодексу.
Хто має пільги з земельного податку
Власники ділянок і постійні землекористувачі повинні щороку сплачувати спеціальний податок, базою для розрахунку якого є нормативна грошова оцінка (офіційна вартість землі) з урахуванням інфляції або площа території. Водночас вимога поширюється не на всіх громадян України.
Станом на 2026 рік від регулярних платежів звільняються:
- пенсіонери за віком;
- особи з інвалідністю 1 та 2 групи;
- фізичні особи, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей;
- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
- постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Пенсіонерам варто знати, що пільгу не застосовують "заднім числом" за весь рік з урахуванням дати отримання відповідного статусу. Правила передбачають звільнення від сплати земельного податку лише з наступного місяця після того, як особа вийшла на пенсію за віком.
Нормативи площі землі у 2026 році
Якщо людина входить у перелік категорій громадян, які мають право на пільгу, це не означає гарантоване звільнення від сплати коштів. Адже площа землі в користуванні чи володінні не повинна перевищувати спеціальні нормативи. Вони затверджені для кожного виду цільового призначення ділянки:
- не більше 2 гектарів — для ведення особистого селянського господарства;
- не більш як 0,10 гектара — для індивідуального дачного будівництва;
- не більш як 0,01 гектара — для будівництва індивідуальних гаражів;
- не більш як 0,12 гектара — для садівництва.
У випадку використання землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд норми площі залежать від населеного пункту: у селах — до 0,25 гектара, в селищах — до 0,15 гектара, у містах — до 0,10 гектара.
Окремо варто розповісти про абсолютне звільнення від сплати земельного податку. Якщо пенсіонер віддав свою ділянку чи пай в оренду фермеру на 4 групі спрощеної системи, то фінансове зобов’язання знімається з власника на весь період дії договору.
Що ще варто знати українцям
Раніше Новини.LIVE писали, які мінімальні пенсії отримають особи з інвалідністю в Україні. Станом на жовтень 2026 року сума повинна перебувати на рівні щонайменше 2 595 грн — це гарантований розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Також Новини.LIVE розповідали, кому з пенсіонерів передбачена надбавка 150 грн щомісяця. Стільки виплачують особам похилого віку за кожного неповнолітнього на їх утриманні. Після досягнення дитиною 18 років доплату до фінансового забезпечення скасовують.