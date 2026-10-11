Пільги для пенсіонерів у 2026 році: кому не доведеться платити земельний податок

Будинки в селі. Фото: Facebook/Село Чернів

Українці повинні сплачувати земельний податок щороку. Водночас для деяких категорій осіб передбачили пільгу. Пенсіонери за віком, ветерани війни, особи з інвалідністю та ін. звільняються від фінансового зобов’язання у межах встановлених нормативів площі за кожним видом цільового призначення ділянки. Ми розібралися, що варто знати отримувачам пенсій у жовтні 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 281 Податкового кодексу.

Реклама

Хто має пільги з земельного податку

Власники ділянок і постійні землекористувачі повинні щороку сплачувати спеціальний податок, базою для розрахунку якого є нормативна грошова оцінка (офіційна вартість землі) з урахуванням інфляції або площа території. Водночас вимога поширюється не на всіх громадян України.

Станом на 2026 рік від регулярних платежів звільняються:

пенсіонери за віком;

особи з інвалідністю 1 та 2 групи;

фізичні особи, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей;

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Пенсіонерам варто знати, що пільгу не застосовують "заднім числом" за весь рік з урахуванням дати отримання відповідного статусу. Правила передбачають звільнення від сплати земельного податку лише з наступного місяця після того, як особа вийшла на пенсію за віком.

Читайте також:

Нормативи площі землі у 2026 році

Якщо людина входить у перелік категорій громадян, які мають право на пільгу, це не означає гарантоване звільнення від сплати коштів. Адже площа землі в користуванні чи володінні не повинна перевищувати спеціальні нормативи. Вони затверджені для кожного виду цільового призначення ділянки:

не більше 2 гектарів — для ведення особистого селянського господарства;

не більш як 0,10 гектара — для індивідуального дачного будівництва;

не більш як 0,01 гектара — для будівництва індивідуальних гаражів;

не більш як 0,12 гектара — для садівництва.

У випадку використання землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд норми площі залежать від населеного пункту: у селах — до 0,25 гектара, в селищах — до 0,15 гектара, у містах — до 0,10 гектара.

Окремо варто розповісти про абсолютне звільнення від сплати земельного податку. Якщо пенсіонер віддав свою ділянку чи пай в оренду фермеру на 4 групі спрощеної системи, то фінансове зобов’язання знімається з власника на весь період дії договору.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які мінімальні пенсії отримають особи з інвалідністю в Україні. Станом на жовтень 2026 року сума повинна перебувати на рівні щонайменше 2 595 грн — це гарантований розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Також Новини.LIVE розповідали, кому з пенсіонерів передбачена надбавка 150 грн щомісяця. Стільки виплачують особам похилого віку за кожного неповнолітнього на їх утриманні. Після досягнення дитиною 18 років доплату до фінансового забезпечення скасовують.