Статус ветерана праці: чи дає пенсійні надбавки і якими пільгами забезпечує у жовтні

Пенсіонери на прогулянці. Фото: Pixabay

Деякі українці можуть розраховувати на пільги від держави. Підтримку надають громадянам зі статусом ветерана праці. Потрібно лише накопичити достатньо страхового стажу, аби претендувати на додаткові привілеї. Водночас обов’язковою умовою для надання пільг у жовтні 2026 року є оформлення посвідчення, яке підтверджує статус.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на закон "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні".

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Як оформити статус ветерана праці

Найпоширеніша підстава отримати посвідчення — накопичити мінімальний страховий стаж. Базовий період вирізняється для представників двох статей: чоловікам потрібно мати щонайменше 40 відпрацьованих років, а жінкам — 35 років. Оформлення статусу відбувається після виходу на пенсію.

Перелік інших категорій осіб, які можуть стати ветеранами праці в Україні, включає:

осіб з інвалідністю 1 та 2 груп, які отримують відповідну пенсію плюс накопичили мінімум 15 років стажу;

пенсіонерів на пільгових умовах (за роботу з особливо шкідливими і важкими умовами праці);

осіб із гіпофізарним нанізмом або диспропорційною карликовістю;

людей з інвалідністю по зору 1 групи;

людей з інвалідністю з дитинства 1 групи.

Для оформлення статусу необхідно звернутися в контролюючий орган із пакетом документів, який включає копію паспорта й ідентифікаційного коду, посвідчення пенсіонерам, довідку про загальний трудовий стаж і фотокартку стандартного розміру.

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Пільги для ветеранів праці в Україні

Спеціальної доплати до пенсійного забезпечення чи права на інші виплати статус ветерана праці не дає. Водночас українці можуть розраховувати на певні державні гарантії у різних сферах життя.

Перелік медичних пільг включає позачергове обслуговування в лікарнях та аптеках, безплатне зубопротезування (окрім протезів із дорогоцінних металів), путівки в санаторії або компенсацію їх вартості, першочергову госпіталізацію, щорічне медичне обстеження і диспансеризацію.

Також ветеранів праці звільняють від сплати земельного податку в межах ліміту площі, дають переважне право на встановлення домашнього телефону, забезпечують першочерговим кредитом на будівництво житла строком до 10 років і додатковою відпусткою на 14 календарних днів без збереження зарплати.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що деяким пенсіонерам виплачують мінімальну суму на рівні 7 785 грн. Це трикратний розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Ми розібралися, хто може розраховувати на підвищене фінансове забезпечення у жовтні.

Також Новини.LIVE розповідали, в яких випадках пенсіонери не сплачують земельний податок. Пільга поширюється на осіб, які вийшли на пенсію за віком. Однак для звільнення від фінансового зобов’язання необхідно, аби площа ділянки не перевищувала встановлений ліміт.