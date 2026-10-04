Бесплатный проезд для пенсионеров: правила пользования общественным транспортом

Общественный транспорт. Фото: УНИАН

У украинцев есть целый ряд льгот, которыми они могут воспользоваться по достижении пенсионного возраста. Одной из таких льгот является бесплатный проезд в общественном транспорте. Большинство контролеров, увидев пожилого человека, могут не требовать предъявить пенсионное удостоверение. Однако некоторые все же могут это сделать.

Сайт Новини.LIVE выяснял, почему даже пенсионное удостоверение не является достаточным основанием для бесплатного проезда и как контролёры могут наложить штраф.

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Почему одного удостоверения уже недостаточно

В муниципалитетах, где внедрена система электронных билетов, ключевым условием легального проезда является обязательная фиксация каждой поездки. Например, в Киеве статус льготника подтверждается не просто наличием пенсионного удостоверения, а непосредственной регистрацией в системе учета пассажиропотока.

Механизм использования льготы требует четкой последовательности действий:

Пассажир входит в салон транспортного средства. Прикладывает специальную льготную карту к валидатору. Ожидает светового или звукового сигнала, подтверждающего успешную регистрацию.

Если эту процедуру проигнорировать, считывающее устройство контролера не зафиксирует факт валидации. В таком случае пассажир юридически считается безбилетным, что дает контролерам основания для выписки штрафа в общем порядке.

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Особенности городских карт для пенсионеров

В каждом областном центре действуют собственные цифровые инструменты для подтверждения права на бесплатный проезд. В Киеве пенсионеры обязаны валидировать "Карту киевлянина". Во Львове для фиксации поездок используется персонализированная карта "ЛеоКард". Даже если льготная карта имеет неограниченный срок действия и нулевой баланс, фиксировать проезд необходимо при каждой посадке.

Где льготы на проезд не действуют

Право на бесплатный проезд для пенсионеров по закону распространяется прежде всего на муниципальный городской транспорт.

В то же время пассажирам следует учитывать ограничения.

В частных маршрутках возможность бесплатного проезда регулируется отдельными соглашениями между местными властями и перевозчиками. Количество льготных мест в салоне или наличие самой льготы следует уточнять непосредственно при посадке. На пригородных и междугородных рейсах действуют отдельные правила регулирования тарифов, при которых общегородские льготы могут не действовать. В такси пенсионное удостоверение не дает никаких скидок, а поездка оплачивается по полному тарифу сервиса.

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