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Головна Економіка Штрафи для пенсіонерів у транспорті: за що доведеться заплатити

Штрафи для пенсіонерів у транспорті: за що доведеться заплатити

Ua ru
4 жовтня 2026 07:25
Безкоштовний проїзд для пенсіонерів: які правила користування громадським транспортом
Громадський транспорт. Фото: УНІАН

Українці мають купу пільг, якими можуть користуватись після досягнення пенсійного віку. Однією з таких є безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Більшість контролерів, бачучи людину похилого віку, можуть не вимагати пред'явити пенсійне посвідчення. Проте деякі все ж можуть це зробити. 

Сайт Новини.LIVE дізнавався, чому навіть пенсійного посвідчення не є достатньою підставою для безкоштовного проїзду та як можуть оштрафувати контролери.

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Чому одного посвідчення вже недостатньо

У муніципалітетах із впровадженою системою електронного квитка ключовою умовою легального проїзду є обов’язкова фіксація кожної поїздки. Наприклад, у Києві статус пільговика підтверджується не просто наявністю пенсійного посвідчення, а безпосередньою реєстрацією в системі обліку пасажиропотоку.

Механізм використання пільги потребує чіткої послідовності дій:

  1. Пасажир заходить у салон транспортного засобу.
  2. Прикладає спеціальну пільгову картку до валідатора.
  3. Чекає на світловий або звуковий сигнал підтвердження успішної реєстрації.

Якщо цю процедуру проігнорувати, зчитувальний пристрій контролера не зафіксує факт валідації. У такому разі пасажир юридично вважається безквитковим, що дає контролерам підстави для виписування штрафу на загальних підставах.

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Особливості міських карток для пенсіонерів

У кожному обласному центрі діють власні цифрові інструменти для підтвердження права на безкоштовний проїзд. У Києві пенсіонери зобов'язані валідувати "Картку киянина". У Львові для фіксації поїздок використовують персоналізовану картку "ЛеоКарт". Навіть якщо пільгова картка має необмежений термін дії та нульовий баланс, фіксувати проїзд необхідно під час кожної посадки.

Де пільги на проїзд не діють

Право на безкоштовний проїзд для пенсіонерів за законом поширюється насамперед на комунальний міський транспорт.

Водночас пасажирам слід враховувати обмеження.

  1. У приватних маршрутках можливість безкоштовного проїзду регулюється окремими угодами між місцевою владою та перевізниками. Кількість пільгових місць у салоні або наявність самої пільги варто уточнювати безпосередньо при посадці.
  2. На приміських та міжміських рейсах діють окремі правила регулювання тарифів, де загальноміські пільги можуть не працювати.
  3. На таксі пенсійне посвідчення не надає жодних знижок, а поїздка оплачується за повним тарифом сервісу.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, які пенсії отримають особи з інвалідністю у жовтні. Станом на жовтень 2026 року мінімальні суми залишаться на попередніх рівнях. Проте не завадить дізнатися, скільки держава гарантовано нараховує громадянам.

Також Новини.LIVE повідомляли, хто має право на додаткові доплати до пенсії у розмірі 40%.  Дехто має думку, що розраховувати на доплати можуть лише ті, хто має старший вік та більший стаж. Громадяни, які мають видатні заслуги перед державою, отримують спеціальні грошові доплати до своїх щомісячних виплат.

пенсіонери штрафи картка киянина посвідчення громадський транспорт
Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак

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