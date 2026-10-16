Льготы для пенсионеров в октябре: о каком освобождении от уплаты налогов знают не все

Пенсионеры беседуют на улице. Фото: Pixabay

Пожилые люди в Украине имеют ряд льгот, связанных с пополнением государственного и местных бюджетов. Налоги для пенсионеров не отменили, однако законодательство предусматривает несколько упрощений. Они касаются уплаты единого социального взноса за себя и земельного налога для физических лиц. Мы разобрались, какие правила действуют по состоянию на октябрь 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о налоговых льготах для украинских пенсионеров.

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Уплата ЕСВ для пенсионеров-ФЛП

Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование — это консолидированный платеж, который обеспечивает стажем для назначения пенсии и влияет на размер финансового обеспечения в будущем. ЕСВ за себя могут не уплачивать:

физические лица-предприниматели, получающие пенсию по возрасту или за выслугу лет;

являются лицами с инвалидностью;

достигли возраста, установленного законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", и получают пенсию или социальную помощь.

"Такие лица могут быть плательщиками единого взноса исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования", — говорится в статье 4 закона Украины № 2464-VI от 08.07.2010.

Конечно, если ФЛП-пенсионер имеет наемные работников, за них ему необходимо уплачивать ЕСВ. Общая ставка находится на уровне 22% от базы начисления (например, зарплаты), а минимальная сумма в октябре 2026 года составляет 1902,34 грн в месяц

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Льготы по уплате земельного налога

Статья 281.1 Налогового кодекса предусматривает освобождение пенсионеров по возрасту от уплаты земельного налога в пределах установленных нормативов площади. Иными словами, если территория по размерам не превышает установленный лимит, налог не начисляется.

Ограничения различаются для каждого вида целевого назначения участка:

для ведения личного крестьянского хозяйства — не более 2 гектаров;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений — до 0,25 гектара в селах, до 0,15 гектара в поселках, до 0,10 гектара в городах;

для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 гектара;

для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 гектара;

для садоводства — не более 0,12 гектара.

Льгота применяется только со следующего месяца после выхода на пенсию и не действует "задним числом" с начала года. Поэтому пожилым людям придется заплатить часть средств за те месяцы, когда они не имели соответствующего статуса.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, на какие льготы могут рассчитывать пенсионеры со статусом ветерана труда. Перечень довольно широкий и включает внеочередное обслуживание в больницах, бесплатное зубное протезирование, путевки в санатории, освобождение от земельного налога и прочее.

Также Новини.LIVE сообщали, что пенсионеры могут бесплатно ездить в общественном транспорте. Но льгота не распространяется на метро, такси, междугородние автобусы и поезда дальнего следования. Мы разобрались, какие правила действуют для пожилых людей по состоянию на октябрь.