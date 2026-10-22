Купюры гривны и калькулятор. Фото: УНИАН

Украинцы должны своевременно и в полном объеме уплачивать налоги, в противном случае им грозит строгая ответственность. Ежегодно владельцы недвижимости и автомобилей получают от контролирующего органа уведомление-решение с информацией о финансовых обязательствах. А некоторым необходимо внести дополнительный платеж, который неофициально называют "налогом на роскошь".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на статью 266.7.1 Налогового кодекса.

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Кто уплачивает налог на роскошь

Стандартный налог на недвижимость не может превышать 1,5% минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадратный метр жилья. Однако если площадь объекта выходит за установленный лимит, закон предусматривает взимание дополнительного платежа.

По состоянию на 2026 год "налог на роскошь" уплачивают украинцы, владеющие:

квартирой площадью более 300 кв. м;

домом площадью более 500 кв. м.

Сумма ежегодного платежа составляет 25 000 грн. Иными словами, дополнительные средства должны уплачивать граждане, в собственности которых находится крупный объект недвижимого имущества, отличный от земельного участка. Просрочка финансового обязательства влечет за собой штраф в размере 10% или 20% от суммы.

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Транспортный налог в 2026 году

Отдельно существует транспортный налог, который применяется к автомобилям возрастом до 5 лет включительно, среднерыночная стоимость которых превышает 375 минимальных зарплат. В 2026 году речь идет о сумме 3 242 625 грн. Фиксированный ежегодный платеж тоже составляет 25 000 грн.

Министерство экономики регулярно обновляет перечень транспортных средств, подпадающих под "налог на роскошь". В этот список входят автомобили премиум-сегмента, в частности Aston Martin, Bentley, Ferrari, Land Rover, Lexus, Lamborghini, Maserati, Rolls-Royce и др.

Контролирующий орган рассылает налоговые уведомления-решения владельцам такого транспорта. Они обязаны уплатить 25 000 грн в течение 60 календарных дней после получения документа (срок действителен для физических лиц).

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы должны своевременно уплачивать единый социальный взнос. Платеж за один месяц составляет 1 902,34 грн, а за квартал — 5 707,02 грн. При этом в личном кабинете деньги отображаются в графе "Излишне уплаченные суммы" из-за особенностей учета.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто из украинцев не должен платить ЕСВ в 2026 году. Льгота предоставляется пенсионерам по возрасту или по выслуге лет. Даже если они начали предпринимательскую деятельность, обязательство по уплате единого социального взноса за себя не возникает.