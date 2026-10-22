Купюри гривні та калькулятор. Фото: УНІАН

Українці повинні вчасно і в повному обсязі сплачувати податки, інакше загрожує сувора відповідальність. Щороку власники нерухомості й автомобілів отримують від контролюючого органу повідомлення-рішення з інформацією про фінансове зобов’язання. А декому необхідно внести додатковий платіж, який неофіційно називають "податок на розкіш".

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 266.7.1 Податкового кодексу.

Реклама

Хто сплачує податок на розкіш

Стандартний податок на нерухомість не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати за кожен "зайвий" квадратний метр житла. Проте якщо площа об’єкта виходить за встановлений ліміт, закон передбачає стягнення додаткового платежу.

Станом на 2026 рік "податок на розкіш" сплачують українці, які володіють:

квартирою понад 300 кв. м;

будинком понад 500 кв. м.

Сума щорічного платежу перебуває на рівні 25 000 грн. Іншими словами, додаткові кошти повинні нарахувати громадяни, у власності яких знаходиться великий об’єкт нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки. Прострочення фінансового зобов’язання тягне за собою штраф у розмірі 10% або 20% від суми.

Читайте також:

Транспортний податок у 2026 році

Окремо існує транспортний податок, який застосовують до автомобілів віком до 5 років включно, середньоринкова вартість яких перевищує 375 мінімальних зарплат. У 2026 році йдеться про суму 3 242 625 грн. Фіксований щорічний платіж також становить 25 000 грн.

Міністерство економіки регулярно оновлює перелік транспортних засобів, які підпадають під "податок на розкіш". Цей список включає автомобілі преміум-сегмента, зокрема Aston Martin, Bentley, Ferrari, Land Rover, Lexus, Lamborghini, Maserati, Rolls-Royce та ін.

Контролюючий орган здійснює розсилку податкових повідомлень-рішень власникам такого транспорту. Вони зобов’язанні заплатити 25 000 грн протягом 60 календарних днів після отримання документа (термін дійсний для фізичних осіб).

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українці повинні вчасно сплачувати єдиний соціальний внесок. Платіж за один місяць дорівнює 1 902,34 грн, а за квартал — 5 707,02 грн. Водночас в особистому кабінеті гроші відображаються у графі "Надміру сплачені суми" через особливості обліку.

Також Новини.LIVE розповідали, хто з українців не повинен сплачувати ЄСВ у 2026 році. Пільгу мають пенсіонери за віком або вислугу років. Навіть якщо вони розпочали підприємницьку діяльність, зобов’язання сплачувати єдиний соціальний внесок за себе не виникає.