Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Спадщина від далеких родичів: які податки доведеться сплатити

Спадщина від далеких родичів: які податки доведеться сплатити

Ua ru
18 жовтня 2026 19:15
Податки на спадщину у 2026 році: за яке майно доведеться віддати 10% вартості Новини.LIVE
Гроші і гаманець у руці. Фото: Новини.LIVE

Українцям, які отримують квартиру чи будинок у спадок від далекого родича, не уникнути податків. У деяких випадках за успадковане майно доведеться заплатити державі чималу суму, яка може сягати десятків і навіть сотень тисяч гривень. Усе залежить від того, ким спадкоємець доводиться померлому та скільки коштує нерухомість.

Про це повідомила Податкова служба України, повідомляє Новини.LIVE.

Реклама

Скільки податку доведеться заплатити

Якщо нерухомість переходить у спадок від родичів, які не належать до першого чи другого ступеня спорідненості, її вартість оподатковується. Для спадкоємців — податкових резидентів України загальна ставка становить 10% від оціночної вартості майна.

Ця сума складається з двох платежів:

  • 5% — податок на доходи фізичних осіб;
  • 5% — військовий збір.

Такі правила стосуються, наприклад, людей, які успадкували квартиру, будинок або іншу нерухомість від тітки, дядька, вітчима, мачухи, прадідуся, прабабусі чи двоюрідних брата або сестри.

Читайте також:

Сума може виявитися досить великою. Наприклад, якщо квартира оцінена у 1 800 000 гривень, спадкоємцю доведеться заплатити:

  • 90 000 гривень ПДФО;
  • 90 000 гривень військового збору.

Загалом — 180 000 гривень. І це лише податки, без урахування можливих витрат на оформлення спадщини.

Коли потрібно сплатити податок

Податкова пояснила, що спадкоємець може розрахуватися з державою двома способами:

  1. Сплатити податки до нотаріального оформлення спадщини. У такому випадку подавати річну декларацію про доходи вже не потрібно. Інформацію про отриману спадщину та сплачені кошти передасть податковій нотаріус.
  2. Сплатити податки після оформлення спадщини. Тоді людині доведеться самостійно задекларувати отримане майно та перерахувати необхідну суму.

Для цього встановлені такі строки:

  • до 1 травня наступного року — подати декларацію про майновий стан і доходи;
  • до 1 серпня наступного року — сплатити задекларовані податки.

Наприклад, якщо людина отримала оподатковувану спадщину у 2026 році та не сплатила податки під час оформлення, відзвітувати перед ДПС потрібно буде у 2027 році.

Подати декларацію можна особисто в податковій або через Електронний кабінет платника податків. Запізнення зі платою загрожує додатковими витратами. За порушення податкових правил передбачені штрафи та пеня.

Раніше Новини.LIVE писали, які податкові пільги доступні пенсіонерам у жовтні. ФОПи, які отримують пенсію за віком або мають інвалідність, можуть не сплачувати ЄСВ за себе, а для земельного податку діють обмеження за площею ділянки. Щоб уникнути зайвих витрат, варто перевірити, чи підпадають власні ділянки та підприємницька діяльність під ці правила.

Також Новини.LIVE розповідали, коли подарунки від роботодавця можуть обійтися без податків. Для сертифікатів діє ліміт у 25% мінімальної зарплати, а якщо номінал вищий, оподатковують лише суму перевищення. Грошова виплата замість подарунка під цю пільгу не підпадає.

податки Податкова служба родина спадок майно
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації