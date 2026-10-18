Гроші і гаманець у руці. Фото: Новини.LIVE

Українцям, які отримують квартиру чи будинок у спадок від далекого родича, не уникнути податків. У деяких випадках за успадковане майно доведеться заплатити державі чималу суму, яка може сягати десятків і навіть сотень тисяч гривень. Усе залежить від того, ким спадкоємець доводиться померлому та скільки коштує нерухомість.

Про це повідомила Податкова служба України, повідомляє Новини.LIVE.

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Скільки податку доведеться заплатити

Якщо нерухомість переходить у спадок від родичів, які не належать до першого чи другого ступеня спорідненості, її вартість оподатковується. Для спадкоємців — податкових резидентів України загальна ставка становить 10% від оціночної вартості майна.

Ця сума складається з двох платежів:

5% — податок на доходи фізичних осіб;

5% — військовий збір.

Такі правила стосуються, наприклад, людей, які успадкували квартиру, будинок або іншу нерухомість від тітки, дядька, вітчима, мачухи, прадідуся, прабабусі чи двоюрідних брата або сестри.

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Сума може виявитися досить великою. Наприклад, якщо квартира оцінена у 1 800 000 гривень, спадкоємцю доведеться заплатити:

90 000 гривень ПДФО;

90 000 гривень військового збору.

Загалом — 180 000 гривень. І це лише податки, без урахування можливих витрат на оформлення спадщини.

Коли потрібно сплатити податок

Податкова пояснила, що спадкоємець може розрахуватися з державою двома способами:

Сплатити податки до нотаріального оформлення спадщини. У такому випадку подавати річну декларацію про доходи вже не потрібно. Інформацію про отриману спадщину та сплачені кошти передасть податковій нотаріус. Сплатити податки після оформлення спадщини. Тоді людині доведеться самостійно задекларувати отримане майно та перерахувати необхідну суму.

Для цього встановлені такі строки:

до 1 травня наступного року — подати декларацію про майновий стан і доходи;

до 1 серпня наступного року — сплатити задекларовані податки.

Наприклад, якщо людина отримала оподатковувану спадщину у 2026 році та не сплатила податки під час оформлення, відзвітувати перед ДПС потрібно буде у 2027 році.

Подати декларацію можна особисто в податковій або через Електронний кабінет платника податків. Запізнення зі платою загрожує додатковими витратами. За порушення податкових правил передбачені штрафи та пеня.

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