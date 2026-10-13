Податки з подарункового сертифіката: що потрібно знати роботодавцю

Дівчина тримає сертифікат. Фото: УНІАН

Подарунок від компанії може не вимагати сплати податків з усієї його вартості. Проте важливо, що саме роботодавець передає працівнику. Подарунковий сертифікат на товари чи послуги податківці розглядають за правилами, відмінними від звичайної грошової виплати. А якщо працівник паралельно отримує інші неоподатковувані доходи, це саме по собі не означає, що пільга на подарунок зникає.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, коли звичайний подарунок може привернути увагу до податкової.

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Сертифікат прирівнюють до подарунка

Державна податкова служба розглянула ситуацію підприємства, яке планувало придбати для працівників подарункові сертифікати до Дня захисників і захисниць України. Номінал кожного сертифіката мав становити 2 000 гривень. Проблема виникла через те, що працівники цього підприємства вже отримували добровільне медичне страхування, яке за встановлених законом умов не включається до оподатковуваного доходу. ДПС зазначила, що для подарунка застосовується окреме правило.

Яка вартість подарунка не оподатковується

Податковий кодекс передбачає, що до загального місячного або річного оподатковуваного доходу не включається вартість дарунків у частині, що не перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року. Саме цей показник роботодавець має використовувати як орієнтир під час оподаткування подарунка.

Якщо вартість сертифіката вкладається у встановлену межу, вона не включається до оподатковуваного доходу працівника. Якщо ж номінал більший, податок нараховується не на всю суму, а лише на ту частину, яка перевищує неоподатковуваний ліміт.

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Що відбувається, якщо сума перевищена

Частина вартості подарунка понад встановлену межу розглядається як додаткове благо працівника.

До неї застосовуються загальні ставки оподаткування:

18% ПДФО;

5% військового збору.

Наприклад, якщо сертифікат перевищує дозволений неоподатковуваний розмір на 500 грн, саме ці 500 грн включаються до оподатковуваного доходу працівника. Роботодавцю не потрібно нараховувати податки на всю вартість подарунка лише через те, що його номінал виявився вищим за встановлену межу.

Гроші замість сертифіката — інша ситуація

Важливо не плутати подарунок із грошовою виплатою. Якщо роботодавець просто перераховує працівнику 2 000 гривень як гроші на подарунок, застосувати до цієї виплати правило про неоподатковувану вартість дарунка не можна.

Що має перевірити роботодавець

Перед придбанням сертифікатів підприємству варто визначити три ключові речі.

Потрібно встановити вартість подарунка та порівняти її з лімітом у 25% мінімальної зарплати на 1 січня відповідного року. Важливо враховувати форму виплати: правила про подарунки стосуються саме дарунків, а не грошових виплат. Якщо встановлену межу перевищено, оподатковується тільки сума такого перевищення як додаткове благо.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, скільки доведеться сплатити податків за отриману нерухомість у спадок. Адже саме по собі оформлення тієї ж самої квартири може обійтись у сотні тисяч гривень. Однак сума залежатиме від того, кому переходить житло у спадок.

Також Новини.LIVE повідомляли, за що податкова може ініціювати кримінальне провадження проти підприємця. Популярною стала схема так званого дробленння бізнесу. Аби сплачувати менше податків, роботодавці оформлюють людей у штат, а відкривають під один бізнес десятки ФОПів.