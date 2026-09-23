Штучне дроблення бізнесу через ФОП: коли податкова притягне до кримінальної відповідальності

Кайдани. Фото: Pexels

Деякі з українських компаній, щоб платити менше податків, не оформлюють людей у штат, а відкривають під один бізнес десятки ФОПів. Експерти застерігають: якщо ці підприємці насправді нічим не керують і є лише "живим щитом" для мінімізації платежів, податкова визнає це штучним дробленням. У такому разі бізнесу загрожують мільйонні штрафи.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, які критерії свідчать про порушення та як відрізнити законну співпрацю від ухилення від сплати податків.

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Коли бізнес зловлять "на гачок"

Як повідомляють експерти, спеціального закону про "дроблення" немає. Проте податківці легко знаходять такі схеми за конкретними побутовими дрібницями.

Наприклад, як тільки один ФОП доходить до ліміту доходів, його одразу закривають і відкривають нового. Самі звіти відправляють зі спільної адреси, бренду та платіжної інфраструктури. Проте якщо кілька ознак збіглись між собою — це не означає, що ФОП може використовувати нелегальні схеми. Адже кожен ФОП дійсно може бути власником, самостійно розпоряджатися своїми виторгами та платить за свій рахунок.

Чим це загрожує

Перед тим, як висунути звинувачення, податкова ретельно проаналізує всі кроки, які робила компанія. Сам по собі факт, що у вас працює кілька ФОПів, не є правопорушенням. Проте якщо податкова доведе, що всі гроші стікаються в одну кишеню, бізнесу скасують усі пільги й змусять сплатити податки як для великого підприємства. Проте в окремих випадках і особливо великих сумах ухилення від сплати податку, власника можуть притягнути і до кримінальної відповідальності.

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Щоб не мати проблем, юристи радять тримати первинні документи в порядку, укладати реальні договори та стежити, щоб кожен підприємець мав хоча б мінімальну автономію у своїй роботі.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли за що банк може заморозити рахунок ФОПа. Адже ще кілька років тому було достатньо контролювати свій річний ліміт доходу. За словами експертів, підприємцям варто враховувати щонайменше три різні ліміти.

Також Новини.LIVE розповідали, кому з ФОПів доведеться заплатити підвищенну ставку податку. Реєстрація ФОП вимагає від українців дотримання багатьох правил, а їх порушення тягне за собою сувору відповідальність. Перевищення конкретної суми на 1-3 групах єдиного податку карається фінансовими санкціями і не тільки.