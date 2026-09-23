Искусственное дробление бизнеса через ФЛП: когда налоговая привлечет к уголовной ответственности

Наручники. Фото: Pexels

Некоторые украинские компании, чтобы платить меньше налогов, не принимают сотрудников на работу, а открывают под один бизнес десятки ФЛП. Эксперты предупреждают: если эти предприниматели на самом деле ничем не руководят и являются лишь "живым щитом" для минимизации платежей, налоговая признает это искусственным дроблением. В таком случае бизнесу грозят миллионные штрафы.

Сайт Новини.LIVE выяснял, какие критерии свидетельствуют о нарушении и как отличить законное сотрудничество от уклонения от уплаты налогов.

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Когда бизнес поймают «на крючок»

Как сообщают эксперты, специального закона о "дроблении" нет. Однако налоговики легко выявляют такие схемы по конкретным бытовым мелочам.

Например, как только один ФЛП достигает лимита доходов, его сразу закрывают и открывают нового. Сами отчеты отправляют с одного адреса, под одним брендом и через одну платежную инфраструктуру. Однако если несколько признаков совпали между собой — это не означает, что ФЛП может использовать нелегальные схемы. Ведь каждый ФЛП действительно может быть владельцем, самостоятельно распоряжаться своими доходами и платить за свой счет.

Чем это грозит

Прежде чем выдвинуть обвинения, налоговая тщательно проанализирует все шаги, которые предпринимала компания. Сам по себе факт того, что у вас работает несколько ФЛП, не является правонарушением. Однако если налоговая докажет, что все деньги стекаются в один карман, бизнесу отменят все льготы и заставят платить налоги как для крупного предприятия. Однако в отдельных случаях и при особо крупных суммах уклонения от уплаты налога владельца могут привлечь и к уголовной ответственности.

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Чтобы избежать проблем, юристы советуют вести первичные документы в порядке, заключать реальные договоры и следить за тем, чтобы каждый предприниматель имел хотя бы минимальную автономию в своей работе.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали, за что банк может заморозить счет ФЛП. Ведь еще несколько лет назад было достаточно контролировать свой годовой лимит дохода. По словам экспертов, предпринимателям следует учитывать как минимум три разных лимита.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому из ФЛП придется платить повышенную ставку налога. Регистрация ФЛП требует от украинцев соблюдения множества правил, а их нарушение влечет за собой строгую ответственность. Превышение определенной суммы в 1–3 группах единого налога наказывается финансовыми санкциями и не только.