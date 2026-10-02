Пенсія по інвалідності у жовтні: скільки отримають люди з II групою

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Розмір пенсії для людини з II групою інвалідності у жовтні буде залежати від кількох обставин. Тут має значення причина встановлення інвалідності, страховий стаж та статус людини. Окремі правила діють для цивільних пенсіонерів, військовослужбовців і людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Через це виплати для людей з однаковою групою інвалідності можуть помітно відрізнятися.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання "На пенсії".

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Як рахують цивільну пенсію

Для цивільних людей з інвалідністю II групи немає однієї фіксованої суми. Загалом пенсія по інвалідності становить 90% пенсії за віком.

При цьому враховується страховий стаж. До нього для розрахунку також додають період від встановлення інвалідності до досягнення людиною 60 років.

Який стаж потрібен для пенсії по інвалідності

Необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, у якому людині встановили інвалідність. Для II групи цей показник становить:

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від 1 року — для людей віком до 23 років;

до 14 років — для людей віком від 56 до 59 років.

Але є і винятки. Пенсію по інвалідності можуть призначити без необхідного страхового стажу, якщо інвалідність настала під час проходження строкової військової служби або через ушкодження здоров’я, отримане під час Революції Гідності.

Для військових діє інший розрахунок

Для військовослужбовців розмір пенсії залежить від причини інвалідності та суми грошового забезпечення. Якщо людина має статус особи з інвалідністю внаслідок війни, для II групи пенсія становить 80% відповідних сум грошового забезпечення.

Для інших військовослужбовців з інвалідністю II групи виплата становить 60% грошового забезпеченн

Яка мінімальна виплата для військових

З 1 березня 2026 року мінімальна пенсійна виплата для людей з інвалідністю внаслідок війни II групи становить 15 494 гривень. Якщо пенсія разом із передбаченими законом надбавками, підвищеннями, індексацією та іншими доплатами не дотягує до цієї суми, людині встановлюють щомісячну державну адресну допомогу, щоб довести виплату до гарантованого рівня.

Правила виплат чорнобильцям

Для людей, у яких інвалідність пов’язана із захворюванням або каліцтвом через Чорнобильську катастрофу, мінімальна пенсія по інвалідності II групи становить 8 838,60 гривні.

Для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС діє інша гарантія. Якщо причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою встановлено, мінімальна пенсійна виплата становить 16 522,84 гривні.

Цю суму визначили на рівні 80% середньої заробітної плати в Україні за 2025 рік. Для розрахунку взяли показник 20 653,55 гривні.

До гарантованого розміру враховують надбавки, підвищення, додаткові пенсії, індексацію та інші передбачені законом доплати. Пенсію за особливі заслуги перед Україною при визначенні цього рівня не враховують.

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