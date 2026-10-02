Пенсия по инвалидности в октябре: сколько получат люди со II группой

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Размер пенсии для человека с II группой инвалидности в октябре будет зависеть от ряда обстоятельств. Здесь имеет значение причина установления инвалидности, страховой стаж и статус человека. Отдельные правила действуют для гражданских пенсионеров, военнослужащих и людей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. Поэтому выплаты для людей с одинаковой группой инвалидности могут заметно отличаться.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание "На пенсии" .

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Как считают гражданскую пенсию

Для гражданских людей с инвалидностью II группы нет одной фиксированной суммы. В общей сложности пенсия по инвалидности составляет 90% пенсии по возрасту.

При этом учитывается страховой стаж. К нему к расчету также прибавляют период от установления инвалидности до достижения человеком 60 лет.

Какой стаж требуется для пенсии по инвалидности

Необходимая продолжительность страхового стажа зависит от возраста, при котором человеку установили инвалидность. Для II группы этот показатель составляет:

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от 1 года - для людей в возрасте до 23 лет;

до 14 лет – для людей в возрасте от 56 до 59 лет.

Но есть и исключения. Пенсию по инвалидности могут назначить без необходимого страхового стажа, если инвалидность наступила во время прохождения срочной военной службы или из-за повреждения здоровья, полученного во время Революции Достоинства.

Для военных действует другой расчет

Для военнослужащих размер пенсии зависит от причин инвалидности и суммы денежного довольствия. Если человек имеет статус лица с инвалидностью в результате войны, для II группы пенсия составляет 80% соответствующих сумм денежного довольствия.

Для других военнослужащих с инвалидностью II группы выплата составляет 60% денежного обеспечения

Какая минимальная выплата для военных

С 1 марта 2026 минимальная пенсионная выплата для людей с инвалидностью в результате войны II группы составляет 15 494 гривен. Если пенсия вместе с предусмотренными законом надбавками, повышениями, индексацией и другими доплатами не дотягивает до этой суммы, человеку устанавливают ежемесячное государственное адресное пособие, чтобы довести выплату до гарантированного уровня.

Правила выплат чернобыльцам

Для людей, у которых инвалидность связана с заболеванием или увечьем из-за Чернобыльской катастрофы, минимальная пенсия по инвалидности II группы составляет 8 838,60 гривны.

Для участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС действует другая гарантия. Если причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой установлена, минимальная пенсионная выплата составляет 16 522,84 гривны.

Эту сумму определили на уровне 80% от средней заработной платы в Украине за 2025 год. Для расчета взяли показатель 20 653,55 гривны.

В гарантированный размер учитывают надбавки, повышение, дополнительные пенсии, индексацию и другие предусмотренные законом доплаты. Пенсию за особые заслуги перед Украиной при определении этого уровня не учитывают.

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