Новые правила оценки после МСЭК: как будет определяться утрата профессиональной трудоспособности в 2026 году

Человек в инвалидной коляске. Фото: Magnific

После отмены МСЭК украинцам с инвалидностью по-новому определяют степень стойкой утраты профессиональной трудоспособности. От установленного показателя могут зависеть важные социальные гарантии, в частности пенсия. Теперь решения принимают экспертные группы по оценке повседневного функционирования человека (ЭКОПФО). Один из показателей, который они могут устанавливать, — степень устойчивой утраты профессиональной трудоспособности в процентах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "На пенсии".

Какую степень утраты трудоспособности могут установить

В соответствии с Порядком, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 17 декабря 2024 года под № 1932/43277, степень стойкой утраты профессиональной трудоспособности определяется в пределах от 5% до 100%.

Для людей, которым устанавливают инвалидность, предусмотрены следующие ориентировочные диапазоны:

I группа инвалидности — 85–100 % утраты трудоспособности;

II группа — 66–84%;

III группа — 40–65%.

В то же время это не означает, что человеку с определенной группой инвалидности автоматически установят конкретный процент.

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От чего зависит процент утраты трудоспособности

При оценке учитывают не только название заболевания или сам факт получения травмы. Экспертная комиссия анализирует, насколько состояние здоровья влияет на способность человека работать и выполнять повседневные действия.

В частности, принимаются во внимание:

последствия травмы, профессионального заболевания или иного ущерба здоровью;

выраженность нарушений функций организма;

ограничения жизнедеятельности;

профессиональные способности человека;

возможность работать по прежней профессии или выполнять равноценную работу;

необходимость специального оборудования рабочего места или особых условий труда.

Поэтому одинаковый диагноз сам по себе ещё не означает одинакового процента утраты трудоспособности для всех людей.

Когда могут установить 85–100%

Отдельно Порядок предусматривает ситуации, когда человек полностью теряет способность к самообслуживанию. В таком случае может быть установлено 85–100 % стойкой утраты профессиональной трудоспособности.

Для людей, которым инвалидность не установлена, действуют отдельные ограничения в отношении суммарного показателя утраты трудоспособности.

Почему нет таблицы "диагноз — конкретный процент"

В Порядке № 1932/43277 нет единой универсальной таблицы, где для каждого заболевания был бы заранее определен конкретный процент. Документ устанавливает общий механизм оценки и допустимые диапазоны. Подробные клинико-функциональные критерии определяются другими нормативными документами.

При оценке ЭКОПФО использует медицинскую документацию, информацию из соответствующих систем и результаты оценки функциональных нарушений.

Что означает установленный процент

Степень утраты профессиональной трудоспособности может иметь значение для получения социальных гарантий и определения дальнейших возможностей человека. В частности, она может учитываться при решении вопросов, касающихся:

пенсионного обеспечения;

социальных выплат и льгот;

реабилитации;

возможности продолжать профессиональную деятельность;

необходимости специальных условий труда.

По результатам оценки также могут даваться рекомендации по реабилитации, которые включаются в индивидуальную программу реабилитации.

Могут ли установить процент на бессрочный срок

В определенных законодательством случаях степень стойкой утраты профессиональной трудоспособности может устанавливаться бессрочно. При этом учитываются критерии инвалидности, утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины № 1338 от 15 ноября 2024 года. Поэтому срок, на который устанавливается соответствующий показатель, также зависит от конкретной ситуации человека.

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