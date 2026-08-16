Новые правила оценки после МСЭК: как будет определяться утрата профессиональной трудоспособности в 2026 году

Потеря трудоспособности: новые правила после отмены МСЭК
После отмены МСЭК украинцам с инвалидностью по-новому определяют степень стойкой утраты профессиональной трудоспособности. От установленного показателя могут зависеть важные социальные гарантии, в частности пенсия. Теперь решения принимают экспертные группы по оценке повседневного функционирования человека (ЭКОПФО). Один из показателей, который они могут устанавливать, — степень устойчивой утраты профессиональной трудоспособности в процентах.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "На пенсии".
Какую степень утраты трудоспособности могут установить
В соответствии с Порядком, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 17 декабря 2024 года под № 1932/43277, степень стойкой утраты профессиональной трудоспособности определяется в пределах от 5% до 100%.
Для людей, которым устанавливают инвалидность, предусмотрены следующие ориентировочные диапазоны:
- I группа инвалидности — 85–100 % утраты трудоспособности;
- II группа — 66–84%;
- III группа — 40–65%.
В то же время это не означает, что человеку с определенной группой инвалидности автоматически установят конкретный процент.
От чего зависит процент утраты трудоспособности
При оценке учитывают не только название заболевания или сам факт получения травмы. Экспертная комиссия анализирует, насколько состояние здоровья влияет на способность человека работать и выполнять повседневные действия.
В частности, принимаются во внимание:
- последствия травмы, профессионального заболевания или иного ущерба здоровью;
- выраженность нарушений функций организма;
- ограничения жизнедеятельности;
- профессиональные способности человека;
- возможность работать по прежней профессии или выполнять равноценную работу;
- необходимость специального оборудования рабочего места или особых условий труда.
Поэтому одинаковый диагноз сам по себе ещё не означает одинакового процента утраты трудоспособности для всех людей.
Когда могут установить 85–100%
Отдельно Порядок предусматривает ситуации, когда человек полностью теряет способность к самообслуживанию. В таком случае может быть установлено 85–100 % стойкой утраты профессиональной трудоспособности.
Для людей, которым инвалидность не установлена, действуют отдельные ограничения в отношении суммарного показателя утраты трудоспособности.
Почему нет таблицы "диагноз — конкретный процент"
В Порядке № 1932/43277 нет единой универсальной таблицы, где для каждого заболевания был бы заранее определен конкретный процент. Документ устанавливает общий механизм оценки и допустимые диапазоны. Подробные клинико-функциональные критерии определяются другими нормативными документами.
При оценке ЭКОПФО использует медицинскую документацию, информацию из соответствующих систем и результаты оценки функциональных нарушений.
Что означает установленный процент
Степень утраты профессиональной трудоспособности может иметь значение для получения социальных гарантий и определения дальнейших возможностей человека. В частности, она может учитываться при решении вопросов, касающихся:
- пенсионного обеспечения;
- социальных выплат и льгот;
- реабилитации;
- возможности продолжать профессиональную деятельность;
- необходимости специальных условий труда.
По результатам оценки также могут даваться рекомендации по реабилитации, которые включаются в индивидуальную программу реабилитации.
Могут ли установить процент на бессрочный срок
В определенных законодательством случаях степень стойкой утраты профессиональной трудоспособности может устанавливаться бессрочно. При этом учитываются критерии инвалидности, утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины № 1338 от 15 ноября 2024 года. Поэтому срок, на который устанавливается соответствующий показатель, также зависит от конкретной ситуации человека.
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